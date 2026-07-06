El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) instala zonas de sombra en los colegios de la localidad

El Ayuntamiento de Estepona instala zonas de sombra en los colegios de la localidad - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) continúa avanzando en la mejora de las condiciones de confort térmico en los centros educativos del municipio con la instalación de zonas de sombra en los colegios públicos de la localidad.

Esta actuación ha supuesto una inversión aproximada de 60.000 euros y viene a reforzar las medidas puestas en marcha por el Consistorio para garantizar espacios más confortables para el alumnado y personal docente, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala adscrita a la Delegación de Educación, María Aguilar, ha explicado que estas estructuras, instaladas por las Brigadas Operativas, tienen unas dimensiones de seis por 12 metros y están cubiertas con las velas que en su día fueron retiradas del Paseo Marítimo.

Aguilar ha destacado que esta actuación ha permitido reutilizar materiales ya existentes, favoreciendo el ahorro de recursos y apostando por una gestión más sostenible y eficiente de los elementos municipales.

De igual modo, la responsable municipal ha recordado que esta iniciativa se suma al Plan de Climatización, que comenzó a llevarse a cabo el pasado verano con la instalación de medio centenar de equipos de aire acondicionado y calefacción en los centros educativos y que se completará con la colocación, en próximas fechas, de otros tantos de estos equipos en aquellas aulas que no contaban con este servicio.

Así, una vez ejecutado este plan el número de unidades sumará más del centenar y contará con una inversión municipal de 130.000 euros, a la que se suma la aportación de 100.000 euros realizada por parte dela Junta de Andalucía.

Estas actuaciones suponen un importante avance en la mejora de las infraestructuras educativas del municipio, garantizando que la totalidad de los centros educativos públicos presten las condiciones más adecuadas y confortables para la comunidad educativa.