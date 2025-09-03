Ayuntamiento de Estepona (Málaga) realiza mejoras en las escuelas infantiles con una inversión de más de 35.000 euros

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y la concejala adscrita al área de Educación, María Aguilar, con profesorado del colegio Los Pitufos. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha realizado mejoras en las escuelas infantiles con una inversión que cerca de 35.000 euros entre las que destacan tareas de carpintería, cerrajería, pintura, fontanería o jardinería ejecutadas.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha informado de que el alcalde, José María García Urbano, y la concejala adscrita al área de Educación, María Aguilar, han visitado la escuela Los Pitufos para inaugurar el nuevo curso para el que se han ofertado un total de 371 plazas.

Las actuaciones desarrolladas se han llevado a cabo tanto por las brigadas municipales como por empresas especializadas, en el caso de obras de mayor envergadura. Asimismo, entre otras intervenciones, se ha pintado el interior de la Escuela Infantil Cancelada, donde está previsto que durante este primer trimestre se realice el pintado de la zona exterior de las instalaciones.

Igualmente se ha colocado nuevo suelo laminado en la clase azul de este mismo centro. En cuanto al mobiliario, se ha realizado una inversión de 8.000 euros para cubrir las necesidades de todas las escuelas infantiles.

Otra de las actuaciones más destacadas por el Gobierno local ha sido la reparación del suelo de caucho en la escuela Calancha, según ha subrayado Aguilar.

Las mejoras se han realizado en la totalidad de las escuelas infantiles: Cancelada, Calancha, Los Pitufos, El Nido y El Mar, así como en la Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes. Junto a las obras concretas programadas, se ha efectuado un repaso general de electricidad, fontanería, carpintería, cerrajería y jardinería en todos los centros.

El alcalde ha destacado durante la visita "el esfuerzo que desde el Ayuntamiento se realiza cada año para el desarrollo de tareas de mantenimiento de todos los centros escolares del municipio".

Este curso las escuelas infantiles de Estepona ofrecerán un total de 371 plazas, de las que se han cubierto ya alrededor del 80%. Por último, desde el Consistorio han destacado entre las novedades de este curso "la extensión de la gratuidad para niños de dos años".