El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) redacta los proyectos de los tres últimos tramos del corredor litoral

Archivo - El Ayuntamiento de Estepona redacta los proyectos de los tres últimos tramos del corredor litoral - ELOY MUNOZ - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha redactado los proyectos de los tres últimos tramos que están pendientes para la finalización completa del corredor litoral.

La teniente alcalde del área de Fomento, Infraestructuras y Turismo (FIT), Ana Velasco, ha informado en un comunicado que el Consistorio ha finalizado los proyectos de senda planteados para las zonas de Isdabe/Atalaya, Guadalmina Baja/Casasola y Costa Natura.

La responsable municipal ha indicado que los proyectos municipales han sido ya remitidos a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para que "sean estudiados y autorizados, previo informes preceptivos de la Demarcación de Costas".

Una vez que cuenten con los informes favorables de los técnicos de la administración autonómica, según explican desde el Ayuntamiento, podrán licitar las obras para la ejecución de los mismos. En la documentación presentada a la Junta de Andalucía, el Consistorio indica que ha entregado el proyecto básico, memoria justificativa de las obras, planos detallados, informes técnicos, presupuestos e información fotográfica, entre otros documentos.

Velasco ha explicado que "una vez que se adjudiquen y concluyan esos trabajos en los tres tramos que están pendientes, el proyecto de corredor litoral quedará finalizado tras quedar unidos los 23 kilómetros de costa de Estepona".

El corredor litoral es una infraestructura estratégica de movilidad sostenible, turismo y protección ambiental que busca conectar toda la costa del municipio. Los distintos tramos ejecutados y los que están pendientes de aprobación garantizan la protección del dominio público marítimo-terrestre, permitiendo a su vez el paso de peatones y ciclistas.