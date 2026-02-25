El Ayuntamiento de Estepona reconocerá al sector sanitario del municipio en el acto del Día de Andalucía

ESTEPONA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) reconocerá al sector sanitario de la ciudad en el acto institucional del Día de Andalucía, que se celebrará este sábado, 28 de febrero, a las 12.30 horas en el auditorio Felipe VI.

Con este gesto, el Consistorio quiere agradecer a la totalidad de los centros sanitarios de Estepona, tanto públicos como privados, el trabajo que realizan en favor de la salud de los ciudadanos.

Asimismo, se rendirá homenaje a significativos profesionales de la medicina que son referentes para varias generaciones de esteponeros. Los hospitales y centros médicos que recibirán una mención especial son: el Hospital de Alta Resolución de Estepona, el Centro de Salud Estepona Oeste, el Centro de Salud de La Lobilla, Hospiten, Hospital Vithas Xanit Estepona, Centro Médico Los Reales, Centro Médico Estepona, Centro Médico Mar y Centro Médico Hiperbárico.

En el apartado de médicos, el Ayuntamiento le otorgará una mención especial a los siguientes profesionales: Lorenzo Guerra (médico), José Luis Carrasco (médico), Francisco Mena Arce (cardiólogo), María Trinidad Zurita López (médica), Antonio Sánchez (pediatra), María Dolores Espinosa (médica), Fabricio Marchoni (médico), Concepción Chavarría (médica), Manuel Quintas (médico), José Robles (médico) y José María Martín de la Hinojosa (médico).

El personal de enfermería que también recibirán menciones especiales son: Isabel Cabezón, Mercedes San Alberto, Miguel Cintrano, Pergentino Lazo, Isabel Ortiz, Francisco Cintrano y Miguel Cintrano. En el acto también se homenajeará a los intérpretes voluntarios que durante años han acompañado a ciudadanos extranjeros que necesitan traducción en los centros médicos. Se entregará a Sandra Mary Russell y a título póstumo a David Milne Gordon.

HIJOS PREDILECTOS DE ESTEPONA

Por otro lado, han recordado que el Ayuntamiento de Estepona acordó la semana pasada en Pleno otorgar los títulos de Hijos Predilectos de Estepona a la exconcejala María Miralles, al guitarrista José Fernández, y al profesor e historiador Francisco Medina.

Estos nombramientos también se llevarán a cabo en el acto institucional del Día de Andalucía. María Miralles fue edil por el PSOE durante 16 años, siendo pionera en políticas de igualdad, impulsando la creación del Centro de Información a la Mujer y ofreciendo un apoyo directo y cercano a las víctimas de la violencia de género. Paralelamente, desarrolló una intensa actividad cultural y asociativa como directora y escritora del grupo de teatro de la Asociación de Mujeres Peñas Blancas.

José Fernández es un destacado guitarrista flamenco cuya trayectoria artística y docente ha contribuido de manera significativa a la difusión del flamenco a nivel internacional. A lo largo de su carrera, ha acompañado a reconocidos artistas del cante y del baile, y ha realizado giras internacionales con éxito. A su vez, ha desarrollado una destacado labor docente, formando a generaciones de guitarristas que hoy gozan de gran reconocimiento.

Francisco Medina ha sido director del IES Monterroso y un profesor de matemáticas muy querido por varias generaciones de esteponeros. Después de su jubilación, ha desarrollado una faceta como escritor de obras donde recoge episodios de la historia de Estepona. Además, han destacado su labor altruista con la asociación Parkinson Sol, con la que colabora de forma asidua.

Por último, han señalado que con motivo del Día de Andalucía, el Ayuntamiento celebrará una izada de la bandera andaluza el 28 de febrero, a las 12.00 horas, en la rotonda de intersección de la avenida Libertad con el Camino Vereda de los Frailes. El Consistorio propuso este emplazamiento porque se encuentra en la barriada dedicada a Blas Infante, padre de la patria andaluza.