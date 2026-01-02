Ayuntamiento de Málaga activa un plan de movilidad y seguridad con motivo de la Cabalgata de Reyes

Archivo - Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes Magos de Málaga capital. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad y de Policía Local, pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo de la Cabalgata de Reyes cuya celebración está prevista en la tarde del próximo lunes, 5 de enero, a partir de las 18.00 horas.

Desde el Ayuntamiento ha desaconsejado a través de un comunicado el uso del vehículo privado para desplazarse al centro de la ciudad durante la Cabalgata, por lo que se recomienda, en su lugar, el uso del transporte público.

Al respecto, han señalado que la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) reforzará todas las líneas que conectan los distritos con el centro, adaptando su servicio a los cortes y desvíos de tráfico previstos.

Como en anteriores ediciones, los cortes y desvíos de tráfico afectarán especialmente al eje Paseo del Parque-Alameda Principal, por lo que para los desplazamientos este-oeste o viceversa es aconsejable utilizar preferentemente las rondas de circunvalación en lugar de recorridos que atraviesen la zona centro de la ciudad.

Por su parte, las entradas y salidas de los aparcamientos municipales de Camas, Tejón y Rodríguez, La Marina, Alcazaba, Cervantes y Andalucía estarán sujetas a las restricciones de tráfico establecidas por la Policía Local.

Desde el Consistorio han indicado que esta es la previsión inicial, que estará sujeta a la evolución de la situación meteorológica.

La cabalgata afectará a la movilidad de la zona del centro, en concreto que entre la plaza del General Torrijos y la Alameda Principal hacia el Puente de Tetuán, para continuar por Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento.

El cierre se llevará a cabo de forma progresiva desde la medianoche del 4 al 5 de enero, cuando está previsto que quede cerrado al tráfico el eje Paseo del Parque-Alameda Principal, permitiéndose los itinerarios desde calle Córdoba a calle Puerta del Mar y desde Puente de Tetuán a Alameda de Colón y prohibiéndose el giro a la derecha e izquierda desde calle Córdoba hacia la Alameda Principal.

A partir de las 12.00 horas del 5 de enero quedará cerrado al tráfico el acceso a Cortina del Muelle y Boquete del Muelle, lo que impedirán los giros desde Molina Lario, siendo la salida hacia Boquete del Muelle. Desde las 15.00 horas del día 5 quedarán cerradas al tráfico calle Córdoba, Alameda de Colón, plaza General Torrijos, Molina Lario y el Puente de la Misericordia. Una vez comience la Cabalgata se realizarán cortes puntuales en las zonas de influencia.

SEGURIDAD Y REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

La Empresa Malagueña de Transportes durante toda la jornada del lunes 5 de enero ofertará 20.000 plazas adicionales en prácticamente todas las líneas de autobuses. Todas las líneas prolongarán servicio con su última salida a las 24.00 horas del 5 al 6 de enero, excepto las 15, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 40, C5, 73, 75 y C6, que mantendrán la última salida de su horario habitual.

En total, se incrementará en un 10% el número de autobuses que circularán el lunes. Las paradas del paseo del Parque y Alameda Principal se trasladarán al Paseo de los Curas y Muelle de Heredia, donde se establecerá un carril bus en sentido este.

Desde la medianoche del domingo y hasta la apertura al tráfico, se anulan las paradas situadas en Paseo del Parque-Torrijos. Además, la ubicada en Cuarteles esquina avenida de la Aurora quedará solo para la línea 7 en sentido Parque Litoral y la 20 en sentido Los Prados.

A medida que se vayan acometiendo los cortes de tráfico por el desfile, las paradas y/o cabeceras de las principales líneas estarán situadas dependiendo de su recorrido. Así, en la avenida de Andalucía-Rotonda estarán las líneas 11, sentido Universidad; 25, 31 y N4.

En Muelle de Heredia, sentido oeste, habrá varias paradas de las líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, N1, N2, C1, Aeropuerto. Las número 27 y 40 mantienen sus paradas en Muelle de Heredia en su horario habitual.

Muelle de Heredia sentido Este --en concreto en la parada en la puerta del puerto L40--, las líneas 1, 3, 8, 11, 14, 32, 33, 34, 35, 37, C2, N1 y N2; y en el Paseo de los Curas (ambos sentidos) las 1, 3, 8, 11, 14, 32, 33, 34, 35, 37, N1, N2 y Circulares 1 y 2.

En calle Cuarteles (esquina avenida de la Aurora), la L7 en sentido Parque Litoral y L20 en sentido Los Prados; mientras que en calle Hilera, las líneas 21, 23 y 38, antes de las 15.00 zona Esperanza, --las líneas 7 y 8 anulan su parada en esta calle, quedando la parada más próxima en Armengual de la Mota--.

Por su parte, las macrolíneas 1, 3, 8 y 11, que unen de un extremo a otro la ciudad, seguirán funcionando con el mismo origen y destino, aunque desviadas por Paseo de los Curas y Muelle de Heredia. Por el recorrido de la Cabalgata y motivos de seguridad las paradas en Atarazanas --líneas 2, 17, 30 y 20 sentido Alegría de la Huerta-- se trasladan a Puente de la Aurora.

Asimismo, quedarán cortadas al tráfico la plaza de Torrijos, calle Atarazanas, Puente de la Esperanza y la Victoria estableciéndose desvíos, en concreto en la zona este, las líneas 3, 8, 11, 32, 33, 34 y 35 se desvían por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso --Idris en un sentido y Gutemberg en el otro--, quedando anuladas las paradas de avenida de Príes y Paseo de Reding.

En la zona norte, quedarán anuladas todas en calles Victoria y Compás de la Victoria, desviando las L1, 36, 37 y circulares C1 y C2 por Camino Nuevo en sentido centro y en sentido norte por la calle Idris. En calle Hilera, las líneas 21, 23 y 38 cambiarán cabecera a zona calle Hilera-Banco Santander.

Asimismo, las salidas y entradas de los aparcamientos municipales de Camas, Tejón y Rodríguez, Plaza de La Marina, Alcazaba, Cervantes y Andalucía, estarán condicionadas a los cortes de tráfico progresivos que realizará la Policía Local. Por su parte, los aparcamientos de Salitre, San Juan de la Cruz, Carlos Haya, El Palo, Pío Baroja y Cruz de Humilladero permanecerán abiertos.

Por su parte, el Área de Seguridad del Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial que será llevado a cabo por la Policía Local en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil para velar por el normal desarrollo de la Cabalgata con un itinerario que transcurre por espacios amplios para evitar las aglomeraciones.

La Policía Local contará con 175 agentes destinados en exclusiva al desfile, junto a 60 del servicio ordinario. Se ha puesto especial hincapié en el servicio de apoyo a la seguridad de las carrozas durante todo el recorrido en coordinación con el personal de Protección Civil y el Área de Fiestas, de forma que irán cuatro agentes junto a cada carroza real y dos en las temáticas. También inspecciona todas las carrozas para comprobar que cumplen las medidas de seguridad.

El dispositivo también prevé la reordenación y el control de los cortes de tráfico para que la Cabalgata pueda discurrir por las calles de su recorrido..

Por su parte, Protección Civil desplegará hasta 40 voluntarios con diez equipos desfibriladores, que se suman a los 690 dispositivos repartidos por la ciudad y cuya ubicación puede consultarse en la web https://desfibriladores.malaga.eu/. Además de labores de apoyo, los voluntarios repartirán pulseras identificativas mediante códigos QR que permiten localizar a familiares o responsables de menores.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento garantizará la cobertura desde los parques más próximos al recorrido, con salida inmediata en caso de emergencia según determinación del Centro Municipal de Emergencias.