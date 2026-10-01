Ayuntamiento de Málaga amplía el proyecto 'BIEM' para dotar de herramientas a jóvenes mejorando su bienestar mental

Presentación de la ampliación de programación de 'BIEM', en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga amplía con nuevas actividades para los próximos meses el proyecto gratuito de bienestar emocional 'BIEM', dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 35 años, después de que durante el pasado curso escolar más de 2.600 jóvenes hayan participado en las distintas actividades desarrolladas dentro de esta iniciativa.

Todas las actividades, ha recordado el Consistorio, son gratuitas. El programa incluye talleres grupales, acompañamiento emocional y actuaciones socioeducativas en centros de Educación Secundaria de la ciudad, con el objetivo de proporcionar herramientas para mejorar el bienestar emocional y prevenir situaciones de soledad no elegida, aislamiento, presión social, acoso escolar o ciberacoso.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, ha presentado este jueves en una rueda de prensa, la ampliación del servicio junto a los profesionales que impartirán las sesiones.

Entre las nuevas actuaciones figura una nueva edición del 'Café Psicológico', con cuatro sesiones de tres horas y 200 plazas. La actividad busca crear un espacio de prevención, divulgación y reflexión sobre salud mental y favorecer las redes de apoyo entre iguales. Las próximas sesiones se celebrarán los días 3 y 24 de octubre y 5 de noviembre en La Caja Blanca.

El Ayuntamiento también desarrollará siete nuevas sesiones de 'Creando Conexiones', con 245 plazas disponibles, destinadas a promover vínculos saludables y mejorar las habilidades de comunicación y relación interpersonal. Las próximas sesiones tendrán lugar los días 17 y 31 de octubre, 7 y 21 de noviembre y 12 de diciembre.

El programa contempla además 25 sesiones individuales de 'Coaching Juvenil', un servicio de acompañamiento emocional que se desarrollará a demanda de los centros educativos y permitirá trabajar aspectos relacionados con la autoestima, la gestión emocional y la toma de decisiones. Las sesiones se realizarán en La Caja Blanca y en el nuevo espacio joven del distrito Este, situado en la calle Fernández Falero, 34.

A estas actuaciones se sumarán 48 talleres de convivencia y prevención de conflictos en centros de Educación Secundaria, dentro de la intervención socioeducativa en aulas complejas. El objetivo es detectar de forma temprana situaciones de riesgo, mejorar la convivencia escolar y ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades de cada grupo.

Las actuaciones dirigidas a los centros educativos, ha indicado el Ayuntamiento, se comunicarán a aquellos de Secundaria que soliciten participar, mientras que la información sobre horarios, lugares e inscripción en las sesiones del 'Café Psicológico', 'Creando Conexiones' y 'Coaching Juvenil' está disponible en la web del Área de Juventud y sus redes sociales.

Durante el pasado curso escolar, 1.845 estudiantes de Educación Secundaria participaron en los talleres de gestión emocional desarrollados en centros educativos. Además, 175 jóvenes participaron en los talleres 'Creando Conexiones' y otros 600 en el 'Café Psicológico'.