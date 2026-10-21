El Ayuntamiento de Málaga avanza en la implantación integral del nuevo sistema de tramitación electrónica municipal

Archivo - Detalle de un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga continúa avanzando en la implantación del Sistema Integral de Tramitación Administrativa Electrónica (Sitae), una infraestructura tecnológica orientada a la modernización de la gestión municipal, la unificación de los procedimientos y el cumplimiento del objetivo de papel cero.

Tras la nueva fase para su despliegue, iniciada el pasado 29 de septiembre, la plataforma funciona de manera continua, contempla más de 1.300 procedimientos y ya se han tramitado más de 15.000 expedientes en 14 días hábiles, además de haberse iniciado más de 4.500 nuevos expedientes en este período, y cuenta con una media de 950 usuarios activos al día, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La implantación de la plataforma se acompaña, además, de actuaciones de soporte para atender las dudas, las solicitudes de acceso y resolver las posibles incidencias que surgen durante la adaptación. El objetivo es que los empleados municipales dispongan de los conocimientos y las herramientas necesarios para desarrollar su trabajo con normalidad en la nueva plataforma.

En este sentido, el Área de Innovación y Digitalización mantiene activo un plan integral de soporte técnico. De este modo, se han puesto a disposición de toda la plantilla municipal manuales de usuario detallados, guías prácticas y recursos didácticos sobre el funcionamiento de la nueva interfaz, al tiempo que se han activado canales de asistencia técnica directa para resolver de manera inmediata dudas operativas, problemas de permisos o incidencias en el puesto de trabajo.

En relación con las incidencias recibidas, se están resolviendo "a buen ritmo". El equipo de soporte está integrado por 19 personas repartidas en el primer y segundo nivel de atención de la consola de gestión de incidencias municipal (CSU), reforzado con cinco salas virtuales de soporte remoto activas hasta el 13 de noviembre y la asistencia presencial de consultores técnicos en las oficinas municipales.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han indicado que el desarrollo de este proyecto, iniciado a finales de 2022, responde al cumplimiento normativo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El nuevo modelo unifica la tramitación en un único entorno digital seguro, lo que permite la trazabilidad completa de los procedimientos, aporta mayor seguridad jurídica y acerca al Consistorio al concepto de administración abierta las 24 horas del día.

La puesta en marcha de una plataforma de estas características supone digitalizar expedientes y documentación, adaptar circuitos de tramitación, integrar servicios electrónicos y articular un entorno común para avanzar en la implantación de la administración electrónica, entre otros aspectos.

Han señalado que durante la ventana técnica necesaria para ejecutar los trabajos informáticos para la implantación del Sitae, entre el 24 y el 29 de septiembre, la Sede Electrónica municipal incluyó avisos informativos y se garantizó de forma permanente la capacidad de la ciudadanía para realizar gestiones.

Para ello, se mantuvieron operativos los canales alternativos como el registro presencial y el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, integrado con el Ayuntamiento a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR).

Asimismo, el proceso de aceptación o rechazo de las notificaciones electrónicas se detuvo de forma temporal durante la interrupción técnica y se reactivó automáticamente al restablecerse el servicio, evitando así que ninguna notificación fuera rechazada o caducara en ese intervalo.

En cuanto a la planificación previa, se mantuvieron reuniones informativas con las organizaciones sindicales para detallar el proceso de adaptación.

Por otro lado, además de las más de 90 sesiones formativas previas impartidas a lo largo de la pasada primavera y las jornadas de repaso en formato digital celebradas en septiembre, la plantilla dispone en la intranet corporativa de un repositorio permanente con manuales de usuario y vídeos explicativos que abarcan las áreas de registro, contratación, tramitación general, fiscalización y secretaría.

En este sentido, han indicado desde el Ayuntamiento que la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, junto con el director para la Administración Local y Regional de T-Systems Iberia, José Muñoz Escobar, ofrecerán una rueda de prensa el próximo viernes para informar del grado de implantación del Sitae en el Ayuntamiento de Málaga.

Por último, han valorado que el Ayuntamiento "es consciente del esfuerzo que estos procesos de cambio requieren" y reitera el agradecimiento por la colaboración de todos los profesionales implicados.