El Ayuntamiento de Málaga avanza en la renovación de la calle Genil en el distrito Carretera de Cádiz

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MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área Urbanismo, ha adjudicado a la constructora Hormacesa el proyecto de reurbanización de la calle Genil, en el distrito Carretera de Cádiz, por un importe de 252.450,06 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses.

En concreto, las actuaciones se centran en la renovación del pavimento de una superficie total de 515,5 metros cuadrados (m2), tanto de la zona del piso como de los bordillos existentes, así como de la red de abastecimiento.

La remodelación de esta calle comprenderá los tramos del lateral oeste, entre pasaje Genil y Héroes de Sostoa, y del lateral este, entre las calles Jordán Marbella y Héroes de Sostoa, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto contempla la renovación integral del acerado deteriorado, en una superficie total de 515,5 m2, tanto de la zona del piso como de los bordillos existentes, así como la mejora de la red de agua en la calle Genil, concretamente en el tramo situado entre el Pasaje Genil y la calle Héroes de Sostoa.

Los trabajos de superficie consistirán en la demolición de la solera de hormigón, los bordillos y las baldosas actuales para instalar un nuevo pavimento homogéneo de terrazo gris pulido con relieve, en formato de 40x40x4 cm y 36 pastillas, similar al del entorno. Asimismo, en el subsuelo se sustituirá la antigua red de abastecimiento por una nueva tubería de fundición dúctil con un diámetro de 100 mm.