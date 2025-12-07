El Ayuntamiento de Málaga celebra la primera edición de los galardones 'Spain Travel Awards'

Primera edición de los galardones 'Spain Travel Awards'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha sido reconocida con el premio a Mejor Destino en la primera edición de los galardones 'Spain Travel Awards', cuya gala tuvo lugar esta semana en Madrid. El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad de Málaga, Jacobo Florido, ha recogido el galardón en representación del Ayuntamiento.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, los 'Spain Travel Awards 2025' nacen con la vocación de convertirse en un referente nacional en el reconocimiento a la excelencia turística en España. Estos galardones ponen el foco en el impacto, la excelencia, la innovación, la sostenibilidad y la calidad de una industria clave para la economía del país.

En su primera edición, los premios han distinguido 20 categorías que abarcan toda la cadena de valor turística, desde la hotelería de alta gama hasta experiencias gastronómicas, turismo MICE, grandes eventos y fiestas populares, entre otros, con un jurado de expertos que ha valorado el compromiso, la sostenibilidad y la capacidad de innovación de los nominados.

Entre los reconocimientos especiales anunciados figura el cantante malagueño Pablo Alborán, como Mejor Embajador de España. La gala de entrega de estos sellos, que se celebró el pasado lunes y que contó con el apoyo del Ayuntamiento, se celebró en el Teatro Albéniz del Hotel Umusic de Madrid, que se convirtió en epicentro de la innovación turística.

NUEVO RECONOCIMIENTO A LOS MURALES 'MÁLAGA LOVES'

Por otro lado, la ciudad de Málaga también ha sido reconocida en la segunda edición de los 'Smart Travel News Awards 2025', premios impulsados por el medio especializado Smart Travel News para destacar destinos, empresas y proyectos turísticos que mejor integran la innovación, la sostenibilidad y la tecnología en su estrategia, y que se entregaron en una gala celebrada en Madrid el 3 de diciembre.

En ella, el Ayuntamiento de Málaga ha recibido el galardón a la Mejor Campaña de Marketing Turístico por la iniciativa 'Málaga loves', desarrollada por el Área de Turismo y Promoción de la ciudad. La campaña utiliza el arte urbano y la intervención en espacios públicos de gran visibilidad internacional para conectar Málaga con diferentes mercados emisores, proyectando una imagen contemporánea, creativa y ligada a la figura de Picasso.

Bajo el lema 'Málaga loves', la ciudad se presenta como un destino abierto, cercano y culturalmente activo, reforzando su posicionamiento en el mapa turístico global y "habiendo dejado ya su huella" en Múnich, Basilea, Shanghai, Seúl en dos ocasiones y Miami.

Este nuevo reconocimiento se suma a los premios que 'Málaga loves' ha obtenido recientemente en otros foros profesionales vinculados a la innovación turística, entre ellos el Premio Mabrian a la Mejor Innovación Martech en los 'Tourism Innovation Awards 2025'.

La distinción en los 'Smart Travel News Awards 2025' refuerza el papel de Málaga como destino de referencia en creatividad y comunicación turística, y avala la apuesta del Ayuntamiento por proyectos que combinan calidad, diferenciación y proyección internacional.