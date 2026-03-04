El Ayuntamiento de Málaga concede la licencia de obras para la construcción del futuro CaixaForum

Edificio del futuro CaixaForum Málaga - CAIXAFORUM

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha concedido a la Fundación "la Caixa" la licencia de obras para la construcción del futuro CaixaForum en la plaza Manuel Azaña.

Así, con la resolución de la licencia, la Fundación "la Caixa" prevé que las obras de construcción del futuro centro cultural empiecen antes de junio de 2026 con la previsión de que el centro pueda abrir sus puertas en 2028.

La inversión estimada de la obra se sitúa en torno a los 30 millones de euros, según ha recordado en un comunicado.

La Fundación "la Caixa" ha realizado un concurso de empresas constructoras para realizar las obras, siendo la adjudicataria final una unión temporal de empresas integrada por Sacyr, junto con la malagueña Guamar.