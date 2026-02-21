El Ayuntamiento de Málaga convoca el casting para la Pasarela de las Personas Mayores

Archivo - Varias personas desfilan en la pasarela de moda de personas mayores de Málaga en mayo de 2025 - WEB AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, organiza un año más el casting para participar en la Pasarela de las Personas Mayores, un desfile de moda que se celebrará el 28 de abril en la plaza de la Constitución, a partir de las 19.00 horas. Un total de 166 personas (137 mujeres y 29 hombres) con edades comprendidas entre los 65 y los 90 años se han inscrito en este proceso de selección que tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero en el hotel NH Málaga a partir de las 17.00 horas.

Un total de 102 modelos (84 mujeres y 18 hombres) desfilaron por la pasarela el año pasado. Como en anteriores ediciones, esta actividad cuenta con la colaboración de diferentes empresas malagueñas que ceden vestuario y complementos, así como servicios de peluquería y maquillaje. En esta ocasión, las firmas colaboradoras son Bell Novias Alta Costura, Boutique Gloria, Mar Calzados, Dos Lunas Moda Flamenca y Complementos, Impecable Modas, Franju-Eclipse, Modas Chiquita, Fitflamc-Fitness Flamenco y Sol Woman Moda.

Los criterios establecidos para la selección de modelos son tener 65 años o más, disponibilidad y compromiso de asistencia a todos los ensayos, aptitudes para el desfile y presencia en la pasarela. El jurado designado para la selección está compuesto por un representante de cada firma colaboradora.

Una vez se complete el casting, se configurarán los grupos por firmas de moda que ceden su género en calidad de colaboradoras, de manera desinteresada. A cada grupo se le asigna un monitor o monitora de baile o teatro de los Talleres para Personas Mayores que organiza el Ayuntamiento en todos los distritos de la ciudad en colaboración con la Asociación Prosalud. Así, durante los dos meses previos al desfile, los distintos grupos realizan los ensayos de las coreografías que lucirán en la pasarela.