El Ayuntamiento de Málaga convoca los XXII Premios Málaga Voluntaria para reconocer la labor de voluntariados

Archivo - Imagen de recurso de voluntariado. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, ha activado una nueva convocatoria de los Premios Málaga Voluntaria, con el objetivo de reconocer y distinguir la labor desarrollada por personas, colectivos o empresas que trabajan y destacan en el campo de la acción voluntaria organizada.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las candidaturas para la XXII edición de estos galardones pueden presentarse desde este lunes, 19 de octubre, y hasta el 30 de octubre en la dirección de correo electrónico comunicacionyeventos@malaga.eu, indicando el asunto 'Premios Málaga Voluntaria 2026' y adjuntando, debidamente cumplimentada, una ficha resumen de la actividad que no exceda de dos páginas y dos fotografías de las actividades realizadas en la actuación o programa que optarán a los mismos.

A esta nueva convocatoria, podrán presentarse personas a título individual o colectivos que hayan destacado a lo largo de este año por su labor en el ámbito del voluntariado en la ciudad, encuadrados en alguna de las seis modalidades en las que se dividen los premios.

Como requisitos, en el caso de asociaciones sin ánimo de lucro deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, mientras que las empresas deberán contar con sede, delegación o establecimiento abierto al público en la ciudad de Málaga.

Asimismo, los interesados en optar a estos premios solamente podrán presentar un único proyecto a una sola modalidad de las siguientes: Promoción y asistencia en el campo de la salud y acompañamiento de personas vulnerables: actividades de aquellas personas que hayan colaborado en mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

También contribución a la economía circular, la sostenibilidad y los ODS: iniciativas desarrolladas en el ámbito del cambio climático, la contaminación plástica y el agotamiento de recursos naturales, para construir un futuro más equitativo y sostenible.

Por otro lado, reducción de la brecha digital en colectivos vulnerables a través de la formación, capacitación y asistencia técnica: iniciativas en el ámbito del desarrollo de competencias digitales para las personas con baja cualificación digital.

Aportación a la cooperación internacional al desarrollo: los proyectos desarrollados para mejorar la calidad de vida o facilitar herramientas y oportunidades de crecimiento a personas en situaciones de vulnerabilidad en el campo de la cooperación internacional al desarrollo.

Empresa solidaria: proyectos o iniciativas sociales que contribuyan a generar un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades o colectivos más vulnerables de la ciudad de Málaga.

Voluntario o voluntaria del año: con esta modalidad se pone en valor el espíritu solidario reconociendo y apoyando la labor individual de colaboración en proyectos de voluntariado.

Como en anteriores ediciones, el premio consistirá en la entrega de una reproducción de la obra 'Encuentro', del autor Carlos Albert Andrés, que resultó ganadora en 2005 en el concurso de escultura convocado por el Ayuntamiento para los Premios Málaga Voluntaria.

El Teatro Sohrlin acogerá la gala de entrega de galardones a los premiados el día 30 de noviembre a las 18,00 horas, en el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el 5 de diciembre.