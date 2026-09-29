El Ayuntamiento de Málaga dedica un pasaje a Santa Ángela de la Cruz en el entorno del Pasillo de Atocha

Inauguración del Pasaje Santa Ángela de la Cruz en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha dedicado un pasaje, ubicado en el entorno del Pasillo de Atocha en el distrito Centro a Santa Ángela de la Cruz.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados del distrito Centro, Francisco Cantos, y Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y el Hermano Mayor de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, entre otros; asiste este martes a la inauguración de esta vía.

El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que la solicitud para esta vía fue presentada a la Comisión de Calles por la Archicofradía Sacramental del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores de San Juan y aprobada en agosto de 2025.

No obstante, cabe recordar que la congregación de las Hermanas de la Cruz fue fundada por Sor Ángela y que en 2025 celebró el Año Jubilar al cumplirse el 150 aniversario de la fundación de la compañía religiosa.

En la ciudad residen desde 1941, aunque llegaron por primera vez en 1931 de la mano del obispo San Manuel González. Además, cerca del pasaje asignado donde está ubicado el convento, existe una escultura dedicada a Santa Ángela de la Cruz, que fue inaugurada en 2007.

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

La figura de Santa Ángela de la Cruz (Sevilla, 1846-1932) es reconocida como un ejemplo de entrega a los demás de forma incondicional y universal. Su espíritu de ayuda a los más necesitados está presente en las religiosas de la Compañía de la Cruz, las Hermanas de la Cruz.

Su carisma le ha valido el cariño y el reconocimiento de los ciudadanos, que ven en las Hermanas de la Cruz un ejemplo de austeridad y servicio a los demás, a lo que cabe añadir argumentos de carácter identitario.

Fundada y nacida en Andalucía, la Compañía de Hermanas de la Cruz conectan de forma singular con la forma de ser de los andaluces; también de vivir la religión y las costumbres. Por ello, han establecido vínculos con cofradías, hermandades y otras manifestaciones de carácter religioso.

En el caso concreto de la ciudad de Málaga, entre otras instrucciones, están vinculadas a la Archicofradía de los Dolores de San Juan a raíz de una de las primeras procesiones efectuadas por esta hermandad en su etapa moderna, a finales de los años 70.

Al paso de la Virgen de los Dolores por el Convento, las Hermanas de la Cruz comenzaron a cantarle a la Dolorosa, estableciendo una tradición que hoy se ha convertido cada Viernes Santo en unas de las estampas más arraigadas de la Semana Santa de Málaga.

Este vínculo, no obstante, va mucho más allá de este acto, colaborando la archicofradía con sus causas benéficas y el mantenimiento de su obra social desde hace décadas. No en vano, en 2003 fueron nombradas Hermanas de Honor de la Archicofradía de los Dolores.