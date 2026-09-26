Ayuntamiento de Málaga destina más de 2,6 millones a conservar y mantener un centenar de colegios públicos de la ciudad

Archivo - Imagen de recurso de un aula de un colegio. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha destinado 2.645.593,82 euros a actuaciones de conservación y mantenimiento en cerca de un centenar colegios públicos de la ciudad antes del inicio de curso. Además, las empresas municipales han realizado labores de limpieza para preparar las aulas antes del inicio del curso escolar.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio, que detalla que las distintas actuaciones que se han llevado en los colegios de todos los distritos de la ciudad han consistido en diversos trabajos de mantenimiento de albañilería, pintura, fontanería, jardinería, electricidad, carpintería metálica, impermeabilizaciones, reparaciones de toldos, persianas, sustitución de mobiliario o cristalería, entre otros.

Asimismo, se han realizado tareas de saneamiento, reposición de elementos decorativos, arreglo de alcorques, limpieza de canaletas, sumideros, vallados, arreglo de patios, gimnasios, pistas deportivas y despachos, o sustitución de azulejos. Igualmente, en los días previos al inicio de las clases se ha procedido a la limpieza, desbroce y verificación del estado óptimo de las instalaciones.

En el distrito Centro destacan las actuaciones realizadas en el CEIP Prácticas Nº1, CEIP Lex Flavia Malacitana; en CEIP Bergamín; en el CEIP García Lorca; y el CEIP Gloria Fuertes.

En el distrito Este se han realizado distintos trabajos en el CEIP La Biznaga, CEIP Parque Clavero, CEIP Miguel Hernández, CEIP Valle Inclán, CEIP Jorge Guillén y CEIP Gutiérrez Mata.

En el distrito Ciudad Jardín CEIP Rafael Alberti; el CEIP Alegría de la Huerta; en el CEIP Las Flores; en el CEIP Blas Infante; en el CEIP Salvador Rueda; y en el CEIP Benito Pérez Galdós.

En Bailén-Miraflores, en el CEIP Ramón Simonet, CEIP Miraflores de los Ángeles; en el CEIP Severo Ochoa; en el CEIP Manolo Garvayo; en el CEI Gibraljaire; y en el CEI Altabaca.

En Palma-Palmilla destacan los trabajos de los CEIP Moreno Villa, CEIP Los Ángeles, CEIP Cerro Coronado; CEIP Rosa de Gálvez; en el CEPER, CEIP Martiricos; CEIP Ciudad Mobile; y CEIP Los Gámez.

En cuanto al distrito Cruz del Humilladero, se han ejecutado diversos en el CEEE Santa Rosa de Lima; el CEIP Antonio Machado; el CEIP Hans Christian Andersen; el CEIP Hernández Cánovas; CEIP Los Prados; CEIP Neil; CEIP Simón Bolívar; CEIP Pablo Ruiz Picasso; CEPER Cruz del Humilladero; CEIP Arturo Reyes; CEIP Camino San Rafael; CEIP Ciudad de Popayán; CEIP Doctor Fleming; CEIP Giner de los Ríos; CEIP Luis Braille; CEIP Pablo Neruda; CEIP Ricardo León; CEPER Al-Andalus; y CEPER Mediterráneo.

En Carretera de Cádiz, se han realizado actuaciones en el CEIP Tartesos; CEIP Constitución 79; CEPER Huelin; CEIP/CEPER El Torcal; CEIP Clara Campoamor; CEIP Victoria Kent; CEIP Vicente Aleixandre; CEIP Virgen de Belén; CEIP Luis de Góngora; CEIP José María Hinojosa; CEIP Manuel de Falla; CEIP Los Guindos; CEIP Paulo Freire; CEIP Eduardo Ocón; CEIP Hogarsol; CEIP Jábega; CEIP Nuestra Señora de La Luz; CEIP Guadaljaire; y CEIP Ardira.

En Churriana, en el CEIP Ciudad de Jaén; en el CEIP Julio Caro Baroja; y el CEIP Manuel Fernández se han sustituido cristales, tuberías y se han reparado persianas.

En Campanillas han sido 7 centros en los que se han llevado a cabo mejoras en el CEIP Cayetano Bolívar; CEIP Luis Cernuda; CEIP Colmenarejo; CEIP El Tarajal; CEIP Cupiana; CEIP Quevedo; y el CEIP José Calderón.

En el distrito Puerto de la Torre se han llevado a cabo trabajos en el CEIP Los Morales; en el CEIP Salvador Allende; en el CEIP Gandhi; en el CEIP Pedro Salinas; en el CEIP María de la O; y en el CEIP Fuente Alegre.

Por último, en Teatinos-Universidad, se han llevado a cabo actuaciones en el CEIP María Zambrano; en el CEIP Denis Belgrano; en el CEIP Profesor Enrique Tierno Galván; en el CEIP Carmen de Burgos; en el CEIP Adelaida de la Calle; en el CEIP Luis Buñuel; y en el CEIP Felix Revello de Toro.

Las actuaciones abarcan un amplio abanico de trabajos que no requieren proyectos de obra, sino intervenciones de mantenimiento directas. Entre ellas, se encuentran la conservación, reparación y rehabilitación de elementos constructivos como cubiertas, fachadas o revestimientos; trabajos de pintura y limpieza, incluida la retirada de pintadas; la mejora de accesibilidad en los centros; y la adecuación de instalaciones de fontanería, electricidad o saneamiento, incorporando criterios de eficiencia energética cuando sea posible.

PRÓXIMAS INTERVENCIONES

Por otra parte, a través del Área de Coordinación de Distritos ha iniciado el proceso de licitación para el contrato de obras para la mejora en 11 colegios públicos de la ciudad. En concreto, en el CEIP Lex Flavia Malacitana, CEIP Gutiérrez Mata, CEIP Miraflores de los Ángeles, CEIP Luis Braille, CEIP Luis de Góngora, CEIP Virgen de Belén, CEIP José María Hinojosa, CEIP Vicente Aleixandre, CEIP Constitución 1978 y CEIP Hogarsol y CEIP Cayetano Bolívar.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 513.067,95 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 15 de octubre para la presentación de sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las actuaciones, que contemplan la subsanación de las necesidades identificadas en los informes de Inspección Técnica de Edificios (ITE), incluyen, según sean éstas en cada centro, la reparación integral de cubiertas y sistemas de impermeabilización para subsanar y prevenir humedades, la aplicación de pintura exterior e interior en los paramentos y fachadas con mayor desgaste, así como la renovación completa de los módulos de aseos mediante la sustitución de saneamientos y fontanería antigua por elementos de eficiencia hídrica, junto a obras de supresión de barreras arquitectónicas que incluyen rampas de acceso y pavimentos adaptados en patios y zonas de tránsito común.

El Ayuntamiento informa que las obras para la mejora de otros cuatro colegios de la ciudad (CEIP Bergamín, Gálvez Moll, Camino San Rafael y Ricardo León) se encuentran prácticamente finalizadas. Las actuaciones, que cuentan con una inversión de 390.000 euros, se enmarcan en un proyecto específico en el que se recoge tanto las necesidades identificadas en los informes de inspección técnica de estos edificios (ITE), como las detectadas durante la fase de elaboración de los mismos.

A las labores de mantenimiento en los colegios se les suma las diversas actuaciones que lleva a cabo el Área de Educación a lo largo del curso, como los programas educativos municipales de los que el año pasado se beneficiaron más de 50.000 escolares malagueños.

Así, el Ayuntamiento de Málaga oferta a los centros docentes de la ciudad un total de 149 actividades y talleres gratuitos para el curso 2026/2027 que acaba de comenzar, organizados por el Área de Educación junto con distintas áreas municipales, organismos y entidades colaboradoras.

Por otro lado, el curso pasado se ampliaron las ayudas para las familias del alumnado que presenta dificultades económicas, a través de la convocatoria de subvenciones a entidades educativas con programas de beca de comedor escolar.

Así, en el curso 2025/2026 se destinaron un total de 409.587,60 euros a esta subvención de la que se pudieron beneficiar un total de 425 alumnos para sufragar los gastos del servicio de comedor escolar, mientras que este año se prevé una inversión de 429.000 euros.

Además, y por su parte, las empresas municipales de limpieza, Limasam y Limposam, así como el servicio de Parques y Jardines, han ejecutado diversas actuaciones relacionadas con la limpieza del interior y del exterior de los centros escolares.

Por otro lado, desde Parques y Jardines, se ha revisado el arbolado plantado en las últimas cuatro campañas de plantación en el interior de los colegios. En la próxima campaña de plantación se llevarán a cabo nuevas plantaciones.