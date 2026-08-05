El Ayuntamiento de Málaga impulsa la regeneración integral de calle Ollerías con una inversión de 2,7 millones de euros

Proyecto de la regeneración integral de la calle Ollerías de Málaga capital - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha licitado las obras de renovación integral de la calle Ollerías (distrito Centro), una actuación que se enmarca dentro de la estrategia municipal de la regeneración urbana de este entorno mediante la renovación de las infraestructuras y la mejora de la accesibilidad y del espacio público.

El contrato ha salido a concurso con un presupuesto base de 2.274.234,22 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de diez meses. El periodo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 25 de agosto, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La renovación de la calle Ollerías y de la plaza Pepe Mena permitirá mejorar la conectividad del entorno del Mercado de Salamanca y el barrio del Molinillo con el centro histórico, favoreciendo los desplazamientos a pie y fomentando este eje como espacio de encuentro para la ciudadanía mediante una ampliación del acerado (conllevará la supresión de estacionamientos en superficie existentes en tramo más próximo a la intersección con la calle Cruz del Molinillo), la reforma de la citada plaza de Pepe Mena o la instalación de bancos, entre otras actuaciones, manteniéndose el carril de circulación para el tráfico viario.

Esta obra forma parte de la actuación 'Regeneración urbana de barrios extramuros y su conexión con el centro', cuyo objetivo es potenciar la identidad de los barrios con valor histórico, tradición y entidad propia.

El Ayuntamiento impulsa este proyecto a través del Plan 'Conecta_Málaga', dentro de los Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, la cohesión económica, social y territorial (Edil), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

En concreto, las actuaciones contemplan la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la mejora del sistema de drenaje mediante la adecuación de pendientes y la instalación de nuevos elementos de recogida de aguas pluviales, así como la sustitución de los pavimentos existentes, la implantación de nuevo mobiliario urbano --28 bancos y 18 papeleras-- y la plantación de arbolado y vegetación --38 especies arbóreas y palmáceas y 280 metros cuadrados de plantaciones--.

De igual modo, el proyecto incluye la renovación del alumbrado público mediante tecnología led con una treintena de puntos que permitirán incrementar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y contribuir a la disminución de las emisiones asociadas, reforzando al mismo tiempo la calidad de la iluminación del entorno.

PLAN 'CONECTA_MÁLAGA'

El Plan 'Conecta_Málaga está orientado a crear espacios más accesibles, sostenibles y cohesionados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a reforzar la actividad y la convivencia en los barrios.

Este plan contempla actuaciones de regeneración y dinamización de tres ámbitos de la ciudad (Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero).

Está formulado por el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE en coordinación con el resto de áreas y organismos de la Corporación, ha obtenido en esta convocatoria, gestionada por el Ministerio de Hacienda, el importe máximo de senda financiera que se ha concedido dentro de la categoría de grandes ciudades en Andalucía, 11.948.905 euros de fondos Feder, correspondiente a un 85% de tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada, 14.057.535 euros.

No obstante, las actuaciones recogidas en el Plan suponen una inversión total de 30 millones de euros hasta 2030. El resto será asumido con recursos propios del Consistorio, lo que elevaría la aportación municipal total a 16 millones de euros y supondría el 60% de la financiación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos disponibles y optar a una mayor financiación europea mediante sobreejecución.