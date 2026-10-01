Ayuntamiento de Málaga licita por 95.000 euros proyecto de sombreado con nuevos árboles y bancos en el puente de Tetuán

Imagen de archivo de palmeras en Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado este jueves a licitación el proyecto para la construcción y acondicionamiento de jardineras para la plantación de arbolado de porte medio en el tablero norte del puente de Tetuán, en el distrito centro de la capital. El contrato, impulsado a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Consistorio, cuenta con un presupuesto de 95.998,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.

El periodo de presentación de ofertas, ha informado el Gobierno municipal a través de un comunicado, permanecerá abierto hasta el 21 de octubre. Asimismo, ha asegurado que la actuación se enmarca "en su estrategia de reverdecimiento de la ciudad y la creación de más espacios de sombra".

Según recogen los pliegos del proyecto, la actuación consiste en la construcción de cuatro jardineras mediante elementos modulares de hormigón dotados con bancos para la ciudadanía, ejecución de sustratos técnicos, plantaciones ornamentales e instalación de una red completa de riego automatizado.

Así, están previstas dos grandes jardineras de gran volumen (2.435 litros) y otras dos composiciones realizadas con un conjunto de 26 piezas combinables que incluirán tramos rectos, curvos y piezas de transición a izquierda y derecha.

La empresa que resulte adjudicataria, informa el Ayuntamiento, "deberá preparar el espacio interior de las jardineras para garantizar el crecimiento vegetal mediante el suministro de tierra y la colocación de una malla antihierba orgánica, así como suministrar y proceder a la plantación de seis árboles ornamentales de porte medio (flamboyanes o similar).

También se plantarán dos agrupaciones de palmeras arecas o similares, además de especies menores y tapizantes (80 plantas bulbosas, 90 tapizantes plurianuales, 48 gramíneas ornamentales, 36 arbustos tapizantes y 40 plantas de estación)". Finalmente, ha remarcado el Consistorio que las jardineras "deberán contar con una red de riego automatizada".