El Ayuntamiento de Málaga licita la obra de rehabilitación de la tercera fase de la nueva sede de la OFM en El Ejido

El Ayuntamiento de Málaga ha publicado este miércoles la licitación, con un presupuesto de 1.837.859 euros (IVA incluido), de la obra de la tercera fase de la rehabilitación de la nueva sede de la Orquesta Filarmónica en el Ejido.

Desde el Consistorio han señalado en un comunicado que la OFM ensaya en este espacio desde septiembre tras la finalización de las dos primeras etapas de la obra de rehabilitación de este espacio. La nueva sala de la Orquesta Filarmónica de Málaga se encuentra en el antiguo pabellón de la UMA.

Las obras de rehabilitación de este espacio han supuesto una inversión de 2.857.703 euros (1.377.661 euros la primera fase y 1.476.042 euros la segunda), y se han centrado en la planta baja y primera de este edificio.

Así, la planta baja se ha reconvertido en un estudio de grabación de 689,96 metros cuadrados (m2) y está equipada con las últimas tecnologías para garantizar la mayor calidad en el registro fonográfico de la orquesta, lo que permite no solo ensayar, sino realizar las grabaciones que luego se convierten en las ediciones discográficas de la orquesta.

Por otra parte, la segunda fase de estas obras se ha centrado en la primera planta del edificio, que será destinada a uso administrativo de la OFM, con actuaciones centradas en la eficiencia energética con el objetivo de alcanzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%.

Ambas fases han contado con financiación europea: la primera, con 267.000 euros de fondos europeos en el marco del proyecto Edusi Málaga Perchel-Lagunillas, cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO Plurirregional de España 2014-2020); y la segunda, con 1.119.474 euros a través los fondos Next Generation, en el marco del programa de Impulso a la Rehabilitación de edificios públicos.

TERCERA FASE DE LA OBRA

Así, con las actuaciones que se licitan este miércoles se culmina la rehabilitación de este espacio. Se centran en 1.238,10 m2 que se distribuyen de la siguiente forma: 983,62 m2 que se corresponden con la planta baja del ala este y que se destinará a salas de ensayo de los músicos; y 254,48 m2 en semisótano, que será para almacenes y mantenimiento.

La presente actuación va a ser financiada con Fondos Europeos según se establece en la Orden HAC/1072/2024 de 2 de octubre por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de senda financiera Feder a Planes de Actuación Integrados de EELL, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027 y de conformidad con el Plan de Actuación Integrado PAI Conecta_Málaga.

El objetivo de esta actuación es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Málaga en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los licitadores interesados en presentar sus ofertas disponen hasta el 2 de febrero de 2026 para presentar sus ofertas.