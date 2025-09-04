El Ayuntamiento de Málaga ofrecerá 127 talleres presenciales y online dirigidos a mayores de 18 años

Estos cursos del Aula de Formación Ciudadana contará con 2.000 plazas que se podrán solicitar desde el próximo miércoles

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Más Cerca, ha impulsado una nueva edición de los talleres del Aula de Formación Ciudadana, que contempla la organización de 127 talleres --116 en la modalidad presencial en todos los distritos de la ciudad y once exclusivamente online--, dirigidos a mayores de 18 años.

El concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha informado este jueves en rueda de prensa sobre el programa formativo de esta edición y ha dicho que las clases se desarrollarán en una treintena de centros municipales, con hasta 2.000 plazas ofertadas. El plazo de solicitudes se abrirá el próximo miércoles, 10 de septiembre.

En estas clases se darán 32 materias diferentes como informática, inglés, fotografía digital, manejo de dispositivos móviles, dibujo, corte y confección, distintos tipos de baile, zumba, pilates, gimnasia de mantenimiento, técnicas de dibujo o de pintura y manualidades con barro o vidrio, entre otras.

El anterior curso, que finalizó el pasado mes de junio, se completaron todas las plazas con un total de 1.872 participantes, con un máximo de hasta cuatro talleres. Aunque en estos talleres pueden inscribirse todas las personas adultas, el 82% de quienes participaron en la pasada edición tenían más de 55 años.

Con el Aula de Formación Ciudadana, la empresa dependiente del Área de Derechos Sociales, no sólo se pretende ofrecer a la ciudadanía "un amplio catálogo de talleres, sino también fomentar a través de un proceso grupal la participación y la ocupación positiva del tiempo libre, así como evitar situaciones de aislamiento social".

Además, dado el carácter "inclusivo e integrador" de estos cursos, desde el Ayuntamiento han explicado que las entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o necesidades especiales son las que dan los talleres a sus usuarios.

La formación, tanto online como presencial, se impartirá en dos periodos: la primera fase se desarrollará del 29 de septiembre al 19 de diciembre y la segunda, del 19 de enero al 19 de junio de 2026, con una duración de dos horas semanales, en única sesión o en dos de una hora, según la temática.

Las inscripciones para la primera fase comenzarán el próximo miércoles, 10 de septiembre, a las 10.00 horas y terminarán el viernes, 12 del mismo mes. Posteriormente, del 1 al 14 de diciembre estará abierto el plazo de renovación de la plaza. Mientras, para aquellos talleres que dispongan de plazas libres en la segunda fase, el periodo de inscripción será del 8 al 9 de enero.

El precio de la matrícula para la primera fase es de 25 euros y el de la segunda, tanto para la renovación como para nuevas inscripciones, es de 40 euros.

Desde el Gobierno local han explicado que las plazas de cada taller serán cubiertas "por riguroso orden de llegada de la solicitud" y se repartirán al 50% las plazas de los talleres en función de la modalidad de entrega de la inscripción, presencial u online.

Cada persona podrá inscribirse en un máximo de cuatro talleres por orden de preferencia, mientras que sean compatibles en horarios y no repitan temática, de forma que cuando se agote el listado de solicitudes para cada especialidad con su primera opción se empezarán a asignar las de su segunda opción y así sucesivamente.

En el caso de quedar plazas vacantes, han matizado que la nueva inscripción se podrá realizar los días 30 de septiembre y 1 de octubre. En caso de agotarse todas las plazas, se habilitará una lista de espera. Las inscripciones en los talleres se podrán presentar de manera telemática en la web de Más Cerca o de manera presencial.