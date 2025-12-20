Ayuntamiento Málaga participa en proyecto europeo de innovación social frente al desempleo, exclusión y sostenibilidad

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado su participación en el proyecto Urbact Human Power Hub Transfer Network, cofinanciado desde el Fondo Interreg-URBACT IV-URBACT Good Practices, una iniciativa que persigue crear y exportar un modelo que impulse la innovación social a nivel europeo.

A través del Área de Participación Ciudadana, en colaboración con el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Málaga forma parte del consorcio promovido por el Ayuntamiento de Braga (Portugal) en el que también están integradas las ciudades de Gdansk (Polonia), Bolonia (Italia), Espoo (Finlandia), Leipzig (Alemania) y Kiev (Ucrania), han informado desde el Consistorio.

El objetivo es "promover un ecosistema sostenible de innovación social mediante la participación del sector público, la empresa privada, las instituciones académicas y la sociedad civil en esfuerzos colaborativos para abordar desafíos urbanos como el desempleo, la exclusión social y la sostenibilidad ambiental", han indicado en una nota.

La iniciativa aborda "los desafíos sociales, ambientales y económicos mediante la prestación de servicios de incubación, mentoría y proyectos colaborativos para empresas sociales". Este enfoque "integrado" contribuye "a impulsar la innovación del sector público, promover la responsabilidad social corporativa y apoyar la investigación científica, a la vez que impulsa el emprendimiento social".

Según han explicado, la iniciativa surgió como respuesta a la necesidad de transformación urbana en Braga, donde problemas como el alto desempleo y la desigualdad social requerían soluciones innovadoras.

Una vez incluido el proyecto en la convocatoria del programa URBACT, se establecen tres fases con una duración total de 30 meses. La primera, de diez meses, contempla el lanzamiento del proyecto, un mapeo del ecosistema, el análisis de la situación actual y de los puntos comunes entre los distintos miembros del consorcio y la identificación de la metodología a transferir.

En una segunda etapa, de 12 meses, se procederá a profundizar en cuestiones como los cambios sociales y los retos a los que se pueden enfrentar las diferentes comunidades, medir el impacto y realizar una evaluación intermedia. En la tercera y última (ocho meses), se prevé la integración de los aprendizajes en las políticas municipales, el desarrollo de estrategias de expansión y la aceleración de los procesos de difusión.

En lo que respecta a la parte del Consistorio malagueño, el presupuesto es de 91.275 euros, cofinanciados al 80% con Fondos Interreg-URBACT.