El Ayuntamiento de Málaga, premiado en los Tourism Innovation Awards 2025 por el proyecto 'Málaga loves' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, ha sido distinguido en la categoría de Innovación en Marketing (MarTech) de los Tourism Innovation Awards 2025 en una gala celebrada esta semana en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla en el marco del Tourism Innovation Summit (TIS) 2025.

El premio ha sido otorgado al proyecto 'Málaga loves', una iniciativa que proyecta al mundo la esencia de la ciudad natal de Picasso a través de una serie de murales picassianos en ciudades como Múnich, Basilea, Shanghái, Seúl o Miami, reforzando la conexión de Málaga con los viajeros internacionales mediante nuevos canales y enfoques creativos.

Para alzarse con este reconocimiento, Málaga ha superado una edición altamente competitiva, con 165 candidaturas procedentes de 43 países en todas las categorías, e imponiéndose en la suya a finalistas como Eslovenia y la multinacional Walks Tours, han señalado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Los Tourism Innovation Awards se han consolidado como unos galardones de talla mundial. Durante sus diferentes ediciones han premiado proyectos de España, Irlanda, Finlandia, Arabia Saudí o Argentina, entre otros, además de reconocer a grandes marcas globales como MSC Cruises o Radisson Hotel Group. Esta diversidad los convierte en un escaparate internacional de innovación turística en todo el mundo.

Este reconocimiento, han destacado, "sitúa a Málaga a la vanguardia de la innovación turística, consolidando su posición como un modelo global de creatividad y excelencia en la promoción de destinos".

PROYECTO 'MÁLAGA LOVES'

Por otro lado, han recordado que la iniciativa 'Málaga loves' es un proyecto colaborativo entre el Área de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Málaga, el Ministerio de Turismo de España, Turespaña y la Fundación Casa Natal de Pablo Picasso, que ofrece a ciudades de todo el mundo una oportunidad única para transformar sus paisajes urbanos a través del arte.

Este proyecto, ejecutado por los artistas Eduardo Luque, conocido como Lalone, y Fabián Bravo 'Kato', supone un intercambio artístico y cultural que une ciudades bajo la bandera común de la creatividad y el patrimonio a través de la mirada de Picasso, el icónico artista universal malagueño.

Así, bajo el contexto de la efeméride Celebración Picasso 1973-2023, esta innovadora iniciativa artística ya ha dejado su huella, mostrando los atractivos turísticos de Málaga en grandes murales con aire picassiano, en zonas muy transitadas de Múnich, Basilea, Shanghái, Seúl en dos ocasiones y Miami.

El pasado 15 de octubre se inauguró en Miami la sexta acción de street art bajo el título 'Málaga loves Coral Gables'. Esta obra de Lalone, de 315 metros cuadrados en total distribuidos en dos espacios, ha sido la de mayor superficie pintada hasta la fecha dentro de esta iniciativa artística.

Se trata de un doble mural en el que se entrelaza la inspiración cubista compartida por Pablo Picasso y George Merrick, fundador de la ciudad de Coral Gables.