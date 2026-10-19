El Ayuntamiento de Málaga presenta la 43 edición de los Juegos Deportivos Municipales, que oferta 39 disciplinas

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Deporte, oferta este año 39 disciplinas en sus 43 edición de los Juegos Deportivos Municipales. La participación en las distintas competiciones es gratuita y la inscripción está abierta a los deportistas a partir de los seis años.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto a representantes de federaciones, clubes y entidades deportivas malagueñas, ha informado este lunes sobre la edición de este año.

Estas competiciones tienen como destinatarios centros públicos, privados, concertados, asociaciones de vecinos, de jubilados, juveniles, peñas, agrupaciones, instituciones públicas y privadas, institutos de bachillerato, módulos profesionales y clubes deportivos malagueños.

De las 39 disciplinas que se ofertan esta edición, 29 de ellas se corresponden con deportes individuales. El plazo para inscribirse a estas disciplinas es desde el 23 de octubre al 23 de noviembre. En cuanto a los deportes colectivos, los equipos se podrán inscribir hasta el 22 de octubre.

Los deportes individuales dentro de esta competición son aerobic, aikido, ajedrez, atletismo, bádminton, boccia, fit kid, campo a través, cross orientación, entrenamiento funcional, espeleología, gimnasia rítmica, golf, judo, kárate, natación, pádel, patinaje artístico, patinaje de velocidad, petanca (sólo absolutos), pickleball, qi gong, remo en ergómetro, regata de chalanas, senderismo, submarinismo, tenis de mesa, tiro con arco y vóley playa; y los colectivos son baloncesto, balonmano, baloncodo, balonmano playa, jugger, voleibol, béisbol, hockey sala, fútbol sala y waterpolo.