Ayuntamiento de Málaga presenta 'Prevención barrio a barrio' para reforzar educación comunitaria y cuidado del entorno

Presentación de 'Prevención barrio a barrio' en el Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado este jueves el programa 'Prevención barrio a barrio', una iniciativa que contempla la celebración de talleres gratuitos en los once distritos de la ciudad dirigidos tanto a escolares como al conjunto de la ciudadanía para profundizar en la historia de los barrios y en las personalidades más destacadas de cada uno de ellos.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha y se enmarca en el proyecto 'Educar para prevenir. Prevenir para educar', que Málaga impulsa como coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) durante el periodo 2025-2027.

A la presentación han acudido la concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, junto al presidente de la Federación Central Ciudadana, Enrique Vega, y el presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez.

Jiménez ha asegurado durante la presentación, que este programa "tiene entre sus objetivos reforzar la educación comunitaria, el conocimiento del entorno y las acciones de respeto y cuidado dirigidas a la conservación del patrimonio natural, histórico e identitario de la ciudad".

Los talleres, de acceso gratuito, comenzarán el próximo 6 de octubre en la sede del distrito Este y se extenderán durante los próximos meses al resto de distritos. Las actividades incluirán también acciones de intercambio de experiencias entre vecinos y asociaciones de cada zona para generar sinergias, fortalecer el tejido social y favorecer la cooperación entre entidades.

Estarán impartidos, precisamente, por el historiador malagueño Salvador Jiménez, quien ha aclarado que no será necesario realizar inscripción previa para participar.

Las actuaciones están vinculadas a las propuestas de la 'Mesa de la Prevención Barrio a Barrio', creada tras la elección de Málaga como coordinadora de la RECE y alineada con los objetivos y valores de la Carta de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).

Junto con las acciones de este programa, el Área de Educación desarrollará a lo largo del curso escolar numerosas acciones a través de los Programas Educativos Municipales en relación con la prevención en el ámbito comunitario, que pretenden que los estudiantes (tanto de enseñanza obligatoria como de centros de Educación Permanente) puedan tener una mejor relación con el entorno que les rodea.

149 ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN PROGRAMAS MUNICIPALES

Junto con el programa 'Prevención barrio a barrio', el Área de Educación desarrollará durante el curso escolar diferentes actuaciones a través de los Programas Educativos Municipales, que este año incluyen 149 actividades y talleres gratuitos y que también incorporan la prevención como uno de sus ejes.

Entre las iniciativas previstas figuran actividades de educación comunitaria y solidaridad, como formación en lengua de signos, talleres con la ONCE, acciones de sensibilización sobre el desperdicio de alimentos con Bancosol, campañas de donación de sangre y médula con AVOI, formación en cardioprotección, tenencia responsable de animales, uso responsable del agua, igualdad de género, construcción de ciudadanía y educación vial.

También se contemplan actividades relacionadas con los servicios públicos y la conciencia cívica, entre ellas formación en valores democráticos y constitucionales, el Pleno Infantil y talleres impartidos por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, además de acciones sobre movilidad sostenible con la EMT, charlas de la Escuela Cívico-Tributaria y visitas a archivos y bibliotecas.

En el ámbito del entorno natural y la sostenibilidad urbana se incluyen actividades en el Parque de Málaga, el Parque del Oeste y los yacimientos arqueológicos de La Araña, además de iniciativas del Pasaporte Verde como 'Cuidando mi barrio', 'Cambio mi modelo de consumo', 'Actuando por el clima' y 'Biodiversidad urbana'.

Los programas educativos también incorporan visitas didácticas a espacios del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, como la Catedral, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, el Teatro Romano y el Teatro Cervantes, así como rutas urbanas y actividades vinculadas a la red de museos de Málaga.