El Ayuntamiento de Málaga renueva por 25 años la cesión de suelo a Bancosol

La concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero,y el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, han suscrito la prórroga por otros 25 años del derecho de superficie. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, y el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, han suscrito la prórroga por otros 25 años del derecho de superficie, otorgado de forma gratuita, de los terrenos sobre los que se ubican las instalaciones de esta entidad social en el parque empresarial Trévenez.

La prórroga de la cesión, cuyo plazo es de 25 años, se hace sobre una parcela municipal ubicada en la calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, que tiene 6.260,11 metros cuadrados (m2) de superficie y es donde Bancosol lleva a cabo su acción social para la ciudad y toda la provincia.

Desde Bancosol han señalado en un comunicado que la renovación de este acuerdo "supone un importante respaldo institucional a la labor que Bancosol desarrolla desde hace más de dos décadas en la provincia de Málaga, permitiendo que la entidad continúe trabajando con estabilidad para garantizar el acceso a alimentos a miles de personas en situación de vulnerabilidad".

El presidente de Bancosol, Diego Vázquez, ha agradecido el compromiso mostrado por el Ayuntamiento de Málaga y por su alcalde, Francisco de la Torre, con la organización.

"Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga y, de forma muy especial, al alcalde por su permanente colaboración con Bancosol y por hacer posible la renovación de esta cesión durante otros veinticinco años. Esta decisión nos aporta la estabilidad necesaria para seguir desarrollando nuestro trabajo diario al servicio de las personas que más lo necesitan", ha señalado.

Vázquez ha destacado que el respaldo institucional recibido durante todos estos años "ha sido determinante para el crecimiento de la entidad y para consolidar un proyecto que se ha convertido en un referente de solidaridad en la provincia".

"El apoyo del Ayuntamiento ha sido constante desde nuestros inicios y esta renovación demuestra, una vez más, su sensibilidad hacia las personas más vulnerables. Destacar también el compromiso que desde la Gerencia de Urbanismo, a través de su Concejala, Carmen Casero, han ofrecido para renovar el convenio y facilitar su continuidad. Gracias a este acuerdo podremos seguir centrando todos nuestros esfuerzos en nuestra misión: que ninguna familia de la provincia de Málaga carezca de alimentos por falta de recursos", ha concluido.

El Banco de Alimentos de la Costa del Sol nació en 1998 en las instalaciones de Mercamálaga con el objetivo de recuperar los excedentes alimentarios de la industria agroalimentaria y distribuirlos entre las entidades sociales que atienden a personas y familias en situación de necesidad.

El crecimiento de Bancosol y el respaldo recibido por parte de las instituciones y de la sociedad malagueña permitieron que, en 2002, la organización se trasladara a sus actuales instalaciones en el polígono de Trévenez, donde dispone de más de 1.900 metros cuadrados destinados a la recepción, almacenamiento y distribución de alimentos.

Durante este periodo de utilidad se han redistribuido 97.326.053 kilogramos de alimentos. En la actualidad, Bancosol trabaja con 129 entidades sociales de toda la provincia de Málaga, a través de las cuales presta apoyo alimentario a 21.764 personas, de las que cerca de un tercio son niños y menores de edad.

Además de la distribución de alimentos, la organización desarrolla desde 2014 programas de formación e inclusión sociolaboral dirigidos a favorecer la autonomía de las personas beneficiarias, reforzando así su compromiso con una atención integral que vaya más allá de la ayuda asistencial, donde 1.578 personas han encontrado un puesto de Trabajo.

Por último, han valorado que "la renovación de la cesión de los terrenos consolida el futuro de Bancosol y permite que la entidad continúe desarrollando su actividad con garantías, fortaleciendo una labor que constituye uno de los principales referentes de solidaridad y lucha contra la pobreza en la provincia de Málaga".