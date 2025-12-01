El Ayuntamiento de Málaga saca a licitación 14 parcelas de uso dotacional para construir entre 1.414 y 1.256 viviendas

Archivo - Grúas en Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto este lunes la licitación para la concesión demanial de 14 parcelas municipales para la construcción de entre 1.414 y 1.256 viviendas protegidas en alquiler asequible destinadas a jóvenes, personas mayores y otros colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

El plazo para presentar las ofertas estará abierto hasta el próximo 2 de enero de 2026, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, al tiempo que han recordado que la construcción de viviendas o alojamientos en alquiler asequible en suelo dotacional está amparada en el artículo 3 del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, al que se adhirió el Ayuntamiento de Málaga en el Pleno del mes de junio de este año. Con esta medida, se continúa dando cumplimiento al Plan de Vivienda y Suelo 2023- 2027.

Como novedad, el Consistorio fomentará la construcción de vivienda protegida en alquiler a precio asequible a través de la concesión de una subvención a los promotores adjudicatarios de esta licitación de hasta 18.000 euros por vivienda terminada. Para ello, el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), va a destinar en total a este incentivo 31 millones de euros.

CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Cada licitador podrá presentar ofertas para varios lotes y podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos lotes. Entre las condiciones, se contemplan: Renta máxima de alquiler: 10,0616 euros/m2 útil y mes; alquiler rotacional de duración máxima siete años, salvo que se trate de colectivos de más de 65 años; el 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, y el resto para otros colectivos, como los mayores; y el 55% como mínimo de las viviendas o alojamientos tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 m2 útiles, mientras que el resto podrán de dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 m2 útiles.

También han recordado que los alojamientos tendrán estancias comunes en los bloques, como mínimo el 15% de la superficie útil del edificio. Los locales comerciales no supondrán más del 10% del techo edificable de la promoción, salvo autorización expresa del IMV.

Todas las promociones deberán contar con los servicios comunitarios: Limpieza de las zonas comunes, mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, mantenimiento y limpieza del garaje, suministros de energía y agua en las zonas comunes.

De igual forma, los gastos comunes que podrá repercutir el concesionario en concepto de servicios comunitarios prestados a los inquilinos, no podrán exceder de un 15% de los valores en renta máximos ofertados por vivienda (incluido trastero y plaza de garaje asociados a dicha vivienda), un porcentaje superior deberán ser autorizados por el IMV, previa justificación del detalle y desglose de los mismos.

LOTES DEL PLIEGO

Así, el lote 1 está formado por cuatro parcelas con 13.377,33 metros cuadrados (m2), una edificabilidad total de 19.349,44 m2 para un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos.

Las parcelas y sus características concretas son en calle Massenet, 17, con 6.576 m2 de superficie y la misma edificabilidad (baja más 3) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos; y en calle Santa Matilde, 6, con 1.198 m2 de superficie y 3.959,36 m2 de edificabilidad (baja más 5) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos.

También en camino de la Gamera, 3, con 2.915 m2 de superficie y 5.830 m2 de edificabilidad (planta baja más 1) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos; y en calle Tanzania, 11, con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos.

Por su parte, el lote 2 está formado por cinco parcelas con un total de 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos.

Las parcelas que integran este lote y sus características son en la avenida Marcelino Camacho, 15, con 6.839,38 m2 de superficie y 7.933,68 m2 de edificabilidad (baja más 2) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos; y la calle Ingeniero Agustín Escolano, 5, con 3.750 m2 de superficie y 8.250 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos.

También en la avenida Andrés García Maldonado, 14, con 3.750 m2 de superficie y 9.375 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos; en SLE-4 PPO Cortijo Merino con 4.4695,55 m2 de superficie y 9.888,01 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos; y SLE-5 PPO Cortijo Merino con 3.084,17 m2 de superficie y 6.785,17 m2 de edificabilidad (planta baja más 4) para un máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos.

Por último, el lote 3 cuenta con otras 5 parcelas que suman 12.899 m2 de superficie total y 20.159 m2 de edificabilidad para un total de 309 viviendas o 348 alojamientos.

Las parcelas y sus características son en calle Ramos Martín, 2, con 2.466 m2 de superficie y 3.255,12 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 50 viviendas o 56 alojamientos; y calle Ramos Martín, 1, con 4.538 m2 de superficie y 5.944 m2 de edificabilidad (planta baja más 2) para un máximo de 91 viviendas o 103 alojamientos.

También en la avenida Editor Ángel Caffarena, 27, con 2.535 m2 de superficie y 3.500 m2 de edificabilidad (planta baja más 2) para un máximo de 54 viviendas o 60 alojamientos; en la calle Píndaro, 20, con 1.850 m2 de superficie y 4.440 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 68 viviendas o 77 alojamientos; y en la calle Navarro Ledesma, 32 con 1.510 m2 de superficie y 3.020 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 46 viviendas o 52 alojamientos.

Para la valoración de las ofertas, han indicado, se tendrán en cuenta criterios técnicos (hasta 40 puntos) y la propuesta económica (hasta 60 puntos).

INCENTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER

Por otro lado, han señalado que como novedad y para estas promociones, el Ayuntamiento de Málaga va a impulsar una ayuda económica dirigida a las entidades que resulten concesionarias de estas parcelas. Se trata de una subvención de máximo 18.000 euros por vivienda o alojamiento protegido (400 euros por metro cuadrado útil de vivienda o alojamiento protegido).

Este importe será abonado a la concesionaria en un plazo no superior a treinta días tras la presentación de la certificación de finalización de las obras de las promociones del lote adjudicado, en caso de no recibir subvenciones de los planes estatales o autonómicos.

En este sentido, entre los requisitos para optar a esta ayuda, la concesionaria deberá concurrir a cuantas convocatorias realice cualquier administración pública dirigida a subvencionar la promoción de viviendas o alojamientos protegidos en alquiler social (protegido o asequible) de la que las promociones incluidas en esta concesión pudieran beneficiarse.

En el caso de que las concesionarias reciban alguna subvención solicitada, éstas suplirán el importe total o parcial que haya subvencionado el Ayuntamiento de Málaga a través del IMV.