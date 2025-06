El Ayuntamiento de Marbella logra recuperar más de 5,5 millones de euros embargados por la Agencia Tributaria

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha logrado una resolución favorable del Tribunal Supremo que pone fin a un proceso administrativo y judicial iniciado en 2018 con la Agencia Tributaria y que permite la restitución de más de 5,5 millones de euros a las arcas municipales, correspondientes a un embargo practicado por Hacienda sobre Radio Televisión Marbella, así como los intereses devengados por esa retención.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha informado este miércoles de esta resolución y ha indicado que "esta medida confirma la defensa firme y legítima que el Consistorio ha mantenido durante los últimos siete años, frente a un criterio injustificado de la administración central que pretendía ignorar los acuerdos alcanzados previamente en el marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012".

Muñoz ha explicado que en aquel ejercicio, el Ejecutivo de la Nación del PP reconoció la singularidad del caso de Marbella y acordó con el Consistorio un fraccionamiento a 40 años y al 1% de interés para hacer frente a la deuda heredada, que ascendía a 260 millones de euros entre la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social.

"Desde entonces, el Ayuntamiento ha venido cumpliendo puntualmente con sus compromisos, habiendo abonado ya más de 112 millones de euros", ha remarcado la primera edil, quien ha recordado que en 2018, "en otro hito en la defensa de los intereses de Marbella, se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una disposición que permitía que los bienes y fondos recuperados de las causas de corrupción revirtieran al municipio".

Pero, ha asegurado, "con la llegada del presidente Pedro Sánchez y en el momento en que empezamos recuperar lo que nos correspondía, la Agencia Tributaria empieza a reclamar esas cantidades y ante la negativa del Consistorio", la entidad central elimina "de manera unilateral" el fraccionamiento que estaba vigente por ley y comienza a retener recursos municipales, entre ellos más de 4,7 millones de euros resultantes del embargo sobre la televisión pública local.

Según Muñoz, "el Consistorio se opuso desde el primer momento a estas actuaciones, tanto por la vía administrativa como judicial, y los tribunales han venido dando la razón de forma constante en todas las instancias, desde el Tribunal Económico-Administrativo hasta la Audiencia Nacional y finalmente el Tribunal Supremo".

Ha explicado que la sentencia no solo obliga a devolver la cantidad retenida, sino también los intereses correspondientes, que ascienden a 839.200 euros. "Esta decisión judicial no solo valida nuestra postura, sino que repara una situación profundamente injusta, que incluso impidió durante años que la administración local pudiera acceder a determinadas subvenciones al no recibir los certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria", ha añadido.

Además, Muñoz ha precisado que estos fondos serán incorporados al presupuesto municipal en tres anualidades, comenzando ya este ejercicio con una partida de 1.240.000 euros, que se destinará íntegramente a servicios públicos. Concretamente, se asignarán 830.000 euros a mantenimiento de parques y jardines de Marbella, Nueva Andalucía y Las Chapas; 350.000 euros al mantenimiento de San Pedro Alcántara; 20.000 euros a tecnología aplicada al padrón municipal y 40.000 euros al área de Comercio.

"Es una magnífica noticia para nuestra ciudad, no solo por el retorno económico inmediato, sino por lo que representa en términos de justicia y defensa del interés general", ha señalado la regidora, quien ha recordado que este episodio se suma a la recuperación de más de 80 millones de euros en bienes y transferencias derivadas de procedimientos judiciales relacionados con casos de corrupción del pasado, lo que ha permitido "dotar a Marbella de nuevos equipamientos y servicios públicos fundamentales".

"El objetivo de este equipo de gobierno ha sido siempre el de velar por los recursos públicos y garantizar que cada euro revierta en beneficio directo de la ciudadanía y hoy podemos decir que se ha hecho justicia y que seguimos avanzando en la recuperación de todo lo que pertenece legítimamente a Marbella", ha finalizado la alcaldesa.

Por otro lado, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso del Ayuntamiento y ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenó al Consistorio a pagar a una empresa una indemnización de 1.999.025 euros por la resolución consensuada en 1997 de una concesión de televisión por ondas y radio, que le fue otorgada tres años antes.

La Sala considera, según han informado desde el alto Tribunal, que la acción de reclamación efectuada por la mercantil el 1 de julio de 2015 ha prescrito, ya que se presentó ante el Ayuntamiento marbellí una vez superado el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 25.1 a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El tribunal explica que la sentencia recurrida, ahora anulada, no aplicó el plazo de cuatro años porque consideró que la relación jurídica existente entre la sociedad y el Consistorio era similar a la de los convenios urbanísticos a los que el Supremo aplicaba el plazo de prescripción de 15 años previsto en el Código Civil para las reclamaciones relativas al incumplimiento de las obligaciones recogidas en los convenios urbanísticos.