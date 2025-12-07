El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) activa un dispositivo especial de limpieza para las fiestas navideñas

Archivo - Dipositivo especial de limpieza para las fiestas navideñas en Marbella (Málaga) - PEDRO JOSE CASTEDO VALERO - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha activado este domingo un dispositivo especial de limpieza con motivo de las fiestas navideñas, con el objetivo de garantizar que los espacios públicos se mantengan en condiciones óptimas durante el desarrollo del programa previsto para estas fechas.

El concejal del ramo, Diego López, ha señalado que "el incremento de eventos y la elevada afluencia de vecinos y visitantes hacen necesario un refuerzo que permita ofrecer la mejor imagen de la ciudad", según una nota remitida por el Consistorio.

Durante los días de mayor presencia de público, 8, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, la planificación municipal en esta área contemplará una media diaria de entre 80 y 100 operarios, apoyados por cinco barredoras y de tres a cuatro camiones de baldeo, que actuarán de manera prioritaria en las zonas con más tránsito y en los entornos donde se desarrollan actividades.

López ha indicado que a este despliegue se suma el trabajo de la Unidad de Sostenibilidad, integrada por 105 operarios, que "refuerza las labores durante estas jornadas y permite atender de forma inmediata las necesidades en este ámbito, contribuyendo a mantener la limpieza en la localidad".

Además, ha señalado que "los efectivos de Parques y Jardines también velarán por estas tareas en las zonas verdes de la ciudad, por lo que más de 200 trabajadores participarán en el dispositivo global que el Ayuntamiento pone en marcha para esta época".

López ha precisado que el operativo también incluye intervenciones específicas en el entorno del Mercado Navideño "donde se han instalado cubetas adicionales para el depósito de residuos, al igual que se colocarán cada vez que se realice un evento" y ha explicado que "se va a realizar el baldeo de la avenida del Mar tres veces por semana, asegurando la presencia diaria de personal de barrido manual en turno de mañana y tarde para mantener la limpieza continua en uno de los puntos de mayor afluencia".

Por último, López ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que "utilice adecuadamente las papelera y contenedores disponibles" y ha subrayado que "la colaboración vecinal es esencial para que todos podamos disfrutar de una Navidad limpia, cuidada y respetuosa con el espacio público".