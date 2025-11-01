Ayuntamiento de Marbella (Málaga) licita obras del CEIP Nuestra Señora del Carmen para mejorar seguridad y accesibilidad

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento del Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Carmen, "una actuación que permitirá modernizar las instalaciones del centro, mejorar la accesibilidad y garantizar el cumplimiento de las normas actuales de seguridad y eficiencia".

Así lo ha anunciado el edil del ramo, Diego López, quien ha explicado que "se trata de una intervención integral que responde a la necesidad de actualizar unas infraestructuras que, con el paso de los años, habían quedado obsoletas y presentaban deficiencias en varios de sus sistemas básicos".

Ha detallado que el proyecto contempla la renovación de la instalación eléctrica del colegio, con el fin de adecuarla a las exigencias técnicas actuales y mejorar su fiabilidad y eficiencia energética.

Así, se sustituirá el cableado, se instalarán nuevos cuadros eléctricos y se reforzará la protección y el suministro de las distintas dependencias del centro, han precisado desde el Consistorio en un comunicado.

"Esta actuación supondrá una importante mejora en materia de seguridad y permitirá un uso más racional de la energía, reduciendo el consumo y las incidencias derivadas del envejecimiento de la instalación anterior", ha asegurado el concejal.

Ha especificado que, de forma paralela, el plan de obras incluye la actualización del sistema de protección contra incendios, dotando al edificio de nuevos equipos y medidas de seguridad que garanticen la rápida detección y respuesta ante posibles emergencias. "Con ello se pretende cumplir la normativa vigente y reforzar la protección de los alumnos, el personal docente y las instalaciones", ha dicho.

Otro de los ejes principales es la sustitución de carpinterías interiores y exteriores, actualmente deterioradas o con un nivel de aislamiento insuficiente. A este respecto, López ha señalado que la nueva "permitirá mejorar la estanqueidad, el confort térmico y acústico y la eficiencia energética de los espacios, contribuyendo a un entorno más saludable y sostenible".

Según ha añadido, además, las obras incorporan "importantes actuaciones en materia de accesibilidad". "El edificio se encuentra en una zona de alta sensibilidad arqueológica, próxima a la muralla catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC)", ha apuntado el concejal.

Por ese motivo, ha explicado que "las intervenciones se realizarán sin excavaciones ni movimientos de tierra, y se optará por la instalación de sistemas mecánicos de salvaescaleras que permitirán conectar los distintos niveles del centro sin alterar el subsuelo ni los elementos protegidos del entorno".

El proyecto afecta a una superficie total de 1.225 metros cuadrados y se ejecutará bajo criterios de mínima afección al desarrollo de la actividad educativa, priorizando la seguridad y la funcionalidad de los espacios.

"El Ayuntamiento de Marbella mantiene su compromiso con la mejora de los equipamientos educativos del municipio, impulsando actuaciones que garanticen entornos escolares seguros, accesibles y modernos", ha añadido el concejal de Obras.