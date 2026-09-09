El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) llevará a un pleno extraordinario la aprobación definitiva de su PGOM

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto a la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha anunciado que llevará el próximo 18 de septiembre a un Pleno municipal extraordinario la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), un documento que llevará a la localidad a contar con un planteamiento aprobado conforme a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mantenido una reunión con la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en la que se ha abordado el estado de la tramitación del nuevo planteamiento y otros asuntos estratégicos para el municipio relacionados con la ordenación urbana y la vivienda, según ha afirmado el Consistorio marbellí en un comunicado.

Muñoz ha destacado la importancia de culminar un documento que "para una ciudad como Marbella es absolutamente indispensable" y ha agradecido a la Junta de Andalucía y, especialmente, a la consejera y a su equipo, "la excelente colaboración mantenida durante todo el proceso".

"Marbella va a ser la primera ciudad de toda Andalucía en poder tener el documento aprobado con la nueva ley, con la LISTA", ha señalado la alcaldesa, quien ha subrayado que la aprobación del nuevo planeamiento ha sido "una cuestión prioritaria de legislatura".

La regidora ha destacado que el PGOM "es fruto de un documento muy participativo, elaborado tras un amplio proceso de diálogo y consenso con colectivos, colegios profesionales y vecinos a través de los diferentes distritos".

En este sentido, Muñoz ha asegurado que el nuevo planeamiento permitirá adaptar la ordenación a la realidad actual de Marbella y dotará al municipio de mayor flexibilidad para afrontar su desarrollo.

Uno de los principales cambios que contempla el documento es el incremento del suelo urbano, que pasará de los aproximadamente 40 millones de metros cuadrados contemplados en el planeamiento de 1986 a 53 millones de metros cuadrados.

La alcaldesa ha detallado que esta ampliación permitirá "avanzar en la planificación de nuevas infraestructuras y equipamientos, incrementar las zonas verdes y favorecer la generación de vivienda".

En materia residencial, Muñoz ha incidido especialmente en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las personas que trabajan en Marbella y encuentran dificultades para acceder al mercado del alquiler. "Creo que todo eso abarata el precio de la vivienda, pero sobre todo nos dota de grandes equipamientos", ha añadido.

"Entre las actuaciones y dotaciones que podrán encontrar encaje en el nuevo modelo de ciudad se encuentran equipamientos de carácter estratégico como el Palacio de Justicia, así como nuevas infraestructuras y mejoras en la red viaria", ha ampliado Muñoz, quien ha resaltado el trabajo técnico desarrollado conjuntamente con la Junta para resolver cuestiones "complejas" que se habían prolongado durante años.

En este sentido, la regidora ha asegurado que los más de 60 informes sectoriales necesarios para la tramitación del documento cuentan con carácter favorable.

Por su parte, la consejera de la Junta de Andalucía ha puesto en valor la colaboración mantenida con el Ayuntamiento de Marbella durante todo el proceso y ha destacado que el nuevo PGOM permitirá dotar al municipio de la necesaria "seguridad jurídica" en materia urbanística, señala la nota del Consistorio.

"Por fin vamos a tener en septiembre aprobado el Plan General de Ordenación Municipal, el PGOM de Marbella, que va a ser el primero adaptado a la Lista", ha afirmado Díaz, quien ha incidido en que "lo primero que hace es dar seguridad jurídica" y ha afirmado que "contar con una norma clara es necesario y preciso en materia de urbanismo".

Ha recordado que la dirección general emitió el último informe favorable en febrero de este año y ha destacado el trabajo desarrollado desde entonces entre los técnicos, el Ayuntamiento, el concejal responsable y la propia alcaldesa. En concreto, ha señalado que se han celebrado ocho reuniones de la mesa de trabajo constituida para impulsar la tramitación del planeamiento.

"Creo que esto es un buen aliciente para que otros ayuntamientos sepan que es posible, que es posible en una legislatura poder sacar adelante un PGOM", ha indicado Díaz, quien ha remarcado que para lograrlo "es necesario trabajar mucho, trabajar con mucho rigor" y "con esa colaboración entre las administraciones y que el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto sobre la mesa se pueden hacer realidad los proyectos importantes para ciudades como esta, como Marbella".