El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) respalda al club de golf Aloha en su quincuagésimo aniversario

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en la cena con motivo del 50º aniversario del club de golf Aloha. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha asistido este pasado sábado a la cena con motivo del 50º aniversario del club de golf Aloha, que reunió a más de medio millar de personas en las instalaciones del recinto.

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, la regidora ha destacado "su gran trayectoria como institución deportiva de referencia y su aportación a la excelencia de la ciudad como un valor añadido" y quiso resaltar de forma especial "la magnífica labor que su presidente, Rafael Fontán, ha desarrollado en los últimos quince años al frente".

Asimismo, ha asegurado que es uno de los campos "más emblemáticos" de la Costa del Sol y "uno de los mejores de España", añadiendo que puso de relieve "la calidad y profesionalidad de su servicio, la elegancia que ha cultivado como seña de identidad y la gran familia que ha sabido crear desde su apertura en 1975".

La primera edil ha incidido en que el club "ha acogido torneos internacionales de primer nivel a lo largo de sus cinco décadas de historia" como el Open de Andalucía, el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino o el Staysure Marbella Legends y afirmó que "ha contribuido decisivamente a proyectar la imagen de la localidad como destino líder de deporte y bienestar".

Por su parte, Fontán ha indicado que "es un club señero que siempre ha estado comprometido, no solo con sus socios, sino con toda la ciudad y con el tejido social y turístico local" y ha agradecido "el respaldo incondicional que siempre nos ha brindado el Ayuntamiento".