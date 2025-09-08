El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria celebra su Torneo de Golf en Añoreta Resort el próximo 5 de octubre. - AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) celebrará el próximo 5 de octubre una nueva edición de su tradicional Torneo de Golf en el campo de Añoreta Resort, consolidado como una de las citas deportivas más destacadas del municipio.

El torneo, organizado conjuntamente por el Área de Deportes del Ayuntamiento y Añoreta Resort & Golf, espera reunir a más de un centenar de golfistas procedentes de distintos puntos de la provincia, que competirán bajo la modalidad Pareja Mejor Bola.

El concejal de Deportes y Turismo, Antonio José Martín, ha subrayado en una nota "la importancia de este tipo de eventos que congregan a un elevado número de deportistas y aficionados al golf, quienes se desplazarán hasta nuestro municipio para disfrutar de una jornada deportiva de alto nivel".

Por su parte, el alcalde, Francisco Salado, ha señalado "el éxito y consolidación de este torneo, que ya se ha convertido en un referente dentro del calendario deportivo provincial, y que se celebra en unas instalaciones de primer nivel como son las de Añoreta Resort, que suponen un importante valor añadido para nuestro municipio como destino turístico".

También el director general de Añoreta Resort & Golf, Ángel Acha, ha agradecido al Ayuntamiento "la confianza depositada un año más en nuestras instalaciones que cumplen su 35 aniversario". Así, ha destacado además que "Añoreta Resort & Golf es el principal motor económico de Rincón de la Victoria, atrayendo a más de 120.000 turistas al año.

Ofreciendo una propuesta de calidad, contribuye a reducir la estacionalidad turística y beneficiar la economía local durante todo el año".

El torneo se disputará bajo la modalidad Pareja Mejor Bola, en la que cada pareja puntúa con el mejor resultado de los dos jugadores en cada hoyo. Al finalizar el recorrido, se premiará a las cinco mejores parejas clasificadas. Además, los participantes podrán disfrutar de un cóctel paseado al término del torneo, además de un sorteo de regalos entre todos los jugadores.

La salida está prevista a las 9.30 horas, y el precio de inscripción es de 40 euros para abonados y 50 euros para jugadores externos. Las inscripciones pueden realizarse enviando un correo electrónico a reservas@anoretaresort.com hasta el próximo 3 de octubre.