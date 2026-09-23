El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) prevé aprobar nuevo planeamiento urbanístico antes de final de año

Reunión sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en Ronda. - AYUNTAMIENTO DE RONDA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) prevé aprobar inicialmente el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad antes de finales de 2026, para renovar el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente en la localidad malagueña desde los años 90.

Así lo ha asegurado este miércoles, a través de un comunicado, la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, acompañada por el concejal de Urbanismo, Jesús Vázquez, tras mantener una reunión de trabajo sobre el avance del nuevo planeamiento.

El nuevo documento, "muy estudiado y trabajado y que regirá el futuro de la ciudad, estableciendo ejes vertebradores", integrará el Plan de Ordenación Municipal (POU), que se referirá al suelo urbano; y el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que se centra en el rústico.

El Consistorio ha precisado que "la aprobación inicial se realizará en pleno municipal y, posteriormente, se abrirá un periodo de información pública de 45 días hábiles durante el que los ciudadanos podrán consultar el documento y presentar alegaciones".

De forma paralela, ha informado el Gobierno municipal, se iniciará la tramitación ambiental y se solicitarán los correspondientes informes sectoriales. Posteriormente, se elaborará una propuesta final que deberá contar con la ratificación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía antes de su aprobación definitiva por el pleno municipal.

Fernández ha destacado que "el proceso de renovación del planeamiento se inició aproximadamente en 2019" y ha contado con un proceso de participación ciudadana que, según ha señalado, "ha sido el mayor desarrollado en Ronda en esta materia". "Seguimos cumpliendo compromisos, los mayores hitos en urbanismo en los últimos 50 años en Ronda", ha señalado la alcaldesa.

En cuanto al POU, durante la reunión mantenida este miércoles con el equipo redactor, el Ayuntamiento ha destacado que se han abordado cuestiones como la revisión de las ordenanzas de edificación, los metros cuadrados que podrán construirse en cada zona, el número de plantas, la ocupación de los vacíos urbanos y las pautas de crecimiento de la ciudad.

Asimismo, precisa el Gobierno municipal, se han tratado las necesidades de vivienda pública y de vivienda en general, así como la ejecución de nuevos viales y la mejora de la movilidad urbana.

Respecto al PGOM, el documento determinará las zonas del término municipal con mayor protección y aquellas con menor valor natural, que podrán concentrar el crecimiento futuro de Ronda.

Por su parte, García de los Reyes ha señalado que el actual planeamiento fue aprobado en los años noventa y que, tras tres décadas, "las necesidades de los rondeños han cambiado", por lo que ha defendido la necesidad de acometer su renovación.