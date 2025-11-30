El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) mejora la atención ciudadana mediante herramientas de inteligencia artificial

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) implantará un conjunto de servicios avanzados de comunicación y atención a la ciudadanía para mejorar la respuesta al usuario mediante el empleo de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Según ha notificado el Consistorio local en una nota, el objetivo no es otro que el de intentar mejorar "de forma significativa" la capacidad de respuesta de la Administración de Torremolinos ante la "creciente demanda de interacción ciudadana, tanto en el ámbito telefónico, con cerca de 90.000 llamadas entrantes al año, como en el digital".

El proyecto, ya adjudicado, cuenta con un plazo de ejecución de dos años y un importe de 98.481,90 euros, en una actuación incluida en el Plan de Actuación Integrado "Torremolinos, transformando el Paraíso", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder 2021-2027, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

Así, los servicios que se plantean desarrollar son la ampliación del sistema de telefonía IP ya implantado en el Ayuntamiento, mediante la incorporación de nuevas extensiones y la implantación de una plataforma de centro de contacto omnicanal "orientada a la mejora de la atención telefónica y digital", con capacidad de distribución automática de llamadas, supervisión en tiempo real, informes interactivos y tratamiento unificado de interacciones a través de voz, correo electrónico, chat y redes sociales.

Además, se implementará un sistema de atención automatizada mediante IA conversacional, capaz de atender llamadas y consultas en lenguaje natural con voz o por canales digitales. Igualmente, se implantará un componente de seguridad que actúe como controlador de sesiones y garantice la interconexión segura entre los servicios ofrecidos por el adjudicatario desde su nube y la plataforma de telefonía IP basada en la nube que ya utiliza el Ayuntamiento.

La Administración local ha precisado que este conjunto de servicios avanzados de comunicación y atención a la ciudadanía se desarrollarán en un entorno "controlado y seguro", con todas las garantías para los usuarios en base a la legislación vigente en lo referente a la protección de datos.

Así, la aplicación de la IA en este ámbito está transformando la forma en la que las administraciones interactúan con el ciudadano, "permitiendo automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una atención más ágil y personalizada".