Ayuntamiento de Vélez-Málaga acusa a Gobierno de "estrangulamiento energético" que bloquea creación de 4.000 viviendas

El alcalde advierte que "si el Ministerio no actúa ahora" la ciudad tendrá que esperar otros cinco años "sin poder crecer"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) va a presentar alegaciones contra la Planificación Eléctrica Estatal 2025-2030, un documento que, según critican los informes técnicos municipales, "deja completamente desatendidas las necesidades energéticas del municipio y bloquea la creación de más de 4.089 viviendas, además de nuevas áreas industriales claves para el desarrollo económico de la comarca de la Axarquía".

A través de un comunicado, el alcalde, Jesús Lupiáñez, se ha mostrado rotundo al calificar esta situación como "un estrangulamiento energético provocado por la inacción del Gobierno central", advirtiendo que el municipio se enfrenta "a un freno injustificable que compromete nuestro futuro, la actividad económica y miles de empleos que dependen del sector inmobiliario, comercial e industrial".

Así, el Consistorio de Vélez-Málaga critica que la falta de capacidad en la red eléctrica estatal mantiene totalmente bloqueada la construcción de más de 4.000 viviendas, incluidas las 550 previstas en el entorno de La Fortaleza, "un desarrollo estratégico para revitalizar el centro histórico y atraer nueva población".

"Esta situación también paraliza nuevos polígonos industriales y sectores esenciales para el crecimiento económico, frenando inversiones que, solo entre reparcelaciones, viviendas, polígonos y obras de urbanización, superan los 700 millones de euros", señalan.

Lupiáñez explica que la red eléctrica funciona "por encima de su capacidad, impidiendo nuevos permisos de acceso y condenando al municipio 'a un crecimiento cero' que afecta a jóvenes que buscan vivienda, a empresas que quieren instalarse y a miles de empleos que dependen de estos proyectos".

Desde el Consistorio también señalan que el informe de la Dirección Técnica de Electricidad y Alumbrado detalla que "la red actual carece de capacidad suficiente, lo que ha derivado en la denegación oficial de permisos de acceso por parte de e-distribución para sectores urbanísticos totalmente aprobados".

Y añaden que actualmente, "ya están paralizados proyectos que suman 2.090 viviendas, entre ellos SUO VM-6 La Fortaleza o SUO VM-16 Camino del Higueral II. A estos se suman otras 1.999 viviendas en sectores listos para avanzar, como el SUO T-11 La Culebra o el SUS CH-5 Puerta de Hierro II, además de suelos industriales estratégicos que podrían generar empleo de calidad y nuevas oportunidades de crecimiento".

"No hablamos de proyectos hipotéticos", ha subrayado Jesús Lupiáñez. "Son sectores aprobados por nuestro PGOU, con demanda real, inversión real y familias reales esperando soluciones. No vamos a resignarnos a quedarnos atrás", agrega.

E insiste en que la paralización de estas licencias supone un golpe directo para la economía local y para la viabilidad de las empresas promotoras, que ven bloqueadas inversiones por cientos de millones de euros.

"El daño económico es evidente, pero lo más grave es el daño social", ha añadido el alcalde. "Este bloqueo impide que nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda, frena el desarrollo industrial y compromete el futuro de Vélez-Málaga como motor de la Axarquía", apunta.

El Ayuntamiento considera incomprensible que la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica no recoja las necesidades reales de Vélez-Málaga y la Axarquía. El alcalde, Jesús Lupiáñez, lo explica de forma contundente: "El problema es muy sencillo de entender: nuestra red eléctrica está saturada. Funciona por encima de su capacidad y, mientras no se refuerce, no podemos crecer. No se pueden construir nuevas viviendas, no se pueden desarrollar nuevos sectores ni pueden instalarse nuevas empresas porque simplemente no hay potencia disponible para darles servicio".

Lupiáñez advierte además de que este bloqueo energético frena el cambio productivo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para que Vélez-Málaga deje de depender exclusivamente de la agricultura y el sector servicios y avance hacia un modelo con mayor peso industrial, generando empleo estable y de mayor calidad.

Según ha detallado el alcalde, la solución técnica está perfectamente definida: "Solo necesitamos que el Gobierno incluya una nueva transformación 220/132 kV en la subestación de Montes de Málaga. Esa instalación actuaría como un 'alivio' para la red y permitiría que los proyectos desbloqueados puedan seguir adelante. Es algo tan básico como ampliar un depósito de agua cuando ya no caben más litros: sin esa ampliación, no podemos abastecer a más viviendas".

Actualmente, la red llega a funcionar al 120% de su capacidad, un nivel que impide conectar cualquier desarrollo nuevo. Por ello, el Ayuntamiento exige que esta actuación se incorpore de inmediato en el Plan Estatal de Suministro Eléctrico 2025-2030.

"Si el Ministerio no incluye esta obra ahora, nos obligará a esperar otros cinco años. Eso significaría congelar el crecimiento de Vélez-Málaga, impedir que miles de familias accedan a una vivienda y frenar la llegada de nuevas empresas. Y eso no lo vamos a permitir. Vamos a defender con firmeza el futuro que este municipio merece", ha concluido el regidor.