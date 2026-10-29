Ayuntamiento de Vélez-Málaga aplaza al 3 de noviembre el Pleno ordinario de octubre por luto tras el accidente de Toledo

Fachada del Ayuntamiento de Vélez-Málaga - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha acordado aplazar hasta el próximo martes 3 de noviembre la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, inicialmente previsto para este viernes, en señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de este pasado miércoles en Urda (Toledo).

La decisión se ha tomado de manera unánime este jueves por acuerdo de todos los portavoces municipales y el concejal no adscrito en una Junta de Portavoces extraordinaria.

Según ha declarado el Consistorio a través de una nota, el aplazamiento "responde a la voluntad de la Corporación de mantener una actitud de respeto y consideración hacia las víctimas del accidente ferroviario y sus familiares, en el contexto del luto nacional decretado tras el siniestro".

Así las cosas, la sesión plenaria ordinaria tendrá lugar el próximo martes, a las 10,15 horas. Previamente, a las 10,00 horas, se celebrará el pleno extraordinario para el sorteo de las personas que integrarán las mesas electorales de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.