Los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola acuerdan mejorar la señalización horizontal de calles compartidas. - ATYUNTAMIENTO MIJAS/FUENGIROLA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos malagueños de Fuengirola y Mijas han acordado mejorar y mantener la señalización horizontal de los viales compartidos por ambos municipios, con el objetivo de reforzar la seguridad de conductores y peatones y mejorar el entorno urbano de estas zonas limítrofes.

Así lo han anunciado este jueves los concejales de Infraestructuras de Fuengirola y Mijas, José Sánchez y Juan José Torres, respectivamente, quienes han destacado que este acuerdo es fruto de la colaboración y buena sintonía existente entre ambos consistorios.

El acuerdo tiene una duración de cuatro años con la posibilidad de extenderlo cuatro años más. Los dos ediles han destacado que este convenio busca "mejorar no sólo la seguridad de vehículos y transeúntes, sino también la calidad de vida de los vecinos".

En concreto, el convenio tiene como objeto regular la colaboración entre las dos entidades para la ejecución de trabajos de conservación y repintado de la señalización horizontal, incluyendo pasos de peatones, líneas longitudinales, marcas viales, símbolos y demás elementos de señalética existente en los viales compartidos.

En lo que se refiere al área de actuación, el documento comprende la calle La Unión desde su intersección con el Camino de Coín y el Camino de las Cañadas hasta su encuentro con la Carretera de Mijas.

Cada año un ayuntamiento hará las labores, alternando los trabajos en anualidades. En principio, será Fuengirola la encargada de ejecutar las actuaciones de pintura este 2026, han indicado en una nota.

En el acuerdo se establece explícitamente que la administración responsable deberá suministrar los materiales necesarios, la mano de obra, la señalización provisional requerida durante las acciones y todos aquellos materiales y humanos precisos para su correcto desarrollo.

El edil de Mijas ha reiterado que este acuerdo es "fruto de la estrecha colaboración que existe entre las dos ciudades, que cuentan con fines comunes". "El bienestar de nuestros vecinos es prioridad. Estoy convencido de que éste no será el primer acuerdo al que llegaremos, sino que la colaboración continuará entre los dos municipios", ha explicado.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras de Fuengirola ha destacado que "con Mijas compartimos un buen número de metros lineales de vías públicas y todas ellas deben estar en perfecto estado".

En este sentido, Sánchez ha señalado que ambos ayuntamientos "llevamos años tratando de encontrar fórmulas para coordinar el mantenimiento de estos espacios y ahora, gracias a la buena disposición y colaboración existente entre los dos gobiernos municipales, este acuerdo será una realidad".