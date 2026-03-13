El Banco de Iniciativas Juveniles ofrece 275 plazas en actividades gratuitas e incorpora nuevos talleres

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, informa del Banco de Iniciativas Juveniles - AYUNTAMIENTO

El Banco de Iniciativas Juveniles (BIJ) ofrece un total de 275 plazas en actividades gratuitas e incorpora nuevos talleres para esta primavera. Se trata de la quinta edición de este programa, organizado por el Área de Juventud, donde los propios jóvenes realizan las propuestas relacionadas con la ocupación del tiempo libre desde una perspectiva saludable y educativa.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, ha presentado este viernes el programa de actividades seleccionadas para la primera fase del BIJ 2026, que abarca desde marzo a junio. Se ofertan un total de 275 plazas para jóvenes entre 15 y 35 años repartidas en 13 talleres gratuitos que tienen como objetivo fomentar el disfrute del ocio de una manera alternativa, con actividades relacionadas con el deporte, la cultura, el medioambiente, el bienestar físico y mental o la gastronomía, entre otras.

Entre los talleres seleccionados destacan los que han tenido mayor participación en ediciones anteriores y se han incluido novedades como la iniciación al cubo de Rubik, taller de braille, yoga, secretos del té o escultura.

En la selección de los proyectos se han priorizado los más viables y que estén propuestos y presentados por jóvenes. Las solicitudes para presentar nuevas propuestas están disponibles permanentemente en la web de juventud, www.juventud.malaga.eu, al igual que las inscripciones y toda la información de los distintos talleres ofertados. También se pueden tramitar presencialmente en La Caja Blanca y solicitar más información en el correo juventud@malaga.eu o en el teléfono 951 926 067.

El primero de los talleres ofertados en la primera fase del BIJ 2026, 'Iniciación al cubo de Rubik', se impartirá el próximo 19 de marzo en La Caja Blanca. Las actividades se desarrollarán durante la primavera hasta el mes de junio, con un total de 66 horas en 13 talleres.