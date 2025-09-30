Banco Mediolanum abre en Málaga una nueva Family Bankers' Office

El equipo de Family Bankers de Málaga junto a los responsables de la red de asesores financieros del banco - BANCO MEDIOLANUM - GERMAN POZO

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum ha inaugurado este martes en Málaga una nueva Family Bankers' Office, en el número 12 de la Avenida Pries, donde desarrollarán su actividad 18 asesores financieros.

El nuevo espacio se ha diseñado para seguir impulsando el asesoramiento financiero personalizado y de larga duración del banco, informa en un comunicado.

Con esta apertura, Banco Mediolanum cuenta en la zona sur de España con 284 Family Bankers entre Andalucía y Extremadura, y la entidad suma 82 Family Bankers' Offices en España.

El edificio tiene 550 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas e incluye, entre otros espacios, once despachos, una sala de juntas y un open office para los 18 Family Bankers que actualmente trabajan en Málaga.

PABLO LORA

El responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur, Pablo Lora, ha afirmado que el nuevo centro, "desarrollado gracias al impulso de profesionales como Epifanio La Porta y Baldomero García, es un claro exponente de la apuesta" del banco por crecer tanto en clientes como en asesores financieros y por ampliar la presencia en el sur.

"Málaga es, en particular, una oportunidad clave: por su dinamismo económico y por su potencial de desarrollo", ha añadido.