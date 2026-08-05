El bando de Feria de Málaga prohíbe la venta de hielo fuera de establecimientos o puestos autorizados

Archivo - Feria de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, ha hecho público el bando para la Feria de Málaga, que tiene lugar del 15 al 22 de agosto, en el que se precisa que queda expresamente prohibida la venta de hielo fuera de los establecimientos o puestos debidamente autorizados.

Asimismo, se prohíbe la instalación en la vía pública de cualquier elemento --como mesas, barras, mostradores o similares-- que sirva para expender bebidas alcohólicas o de cualquier otro tipo sin autorización.

De igual modo, se recuerda que el acceso a las casetas del Recinto Ferial de la zona familiar y de la juventud será libre y gratuito, quedando prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para acceder o retornar.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, el bando recuerda que la Policía Local podrá realizar las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen armas, artificios pirotécnicos o cualquier otro elemento susceptible de ser empleado para la agresión, procediéndose a su decomiso y denuncia.

Asimismo, se precisa que los agentes podrán proceder por razones de seguridad y convivencia ciudadana a intervenir cualquier tipo de envases y botellas de bebidas que se porten en las vías públicas donde se celebre la Feria cuando se presuma que puedan ser utilizadas para cometer algunas de las conductas prohibidas en la ordenanza. Igualmente, vigilarán la expedición de bebidas alcohólicas o combinados a granel en envases no autorizados.

También recuerdan que se prohíbe que las tómbolas, atracciones y vendedores ambulantes autorizados entreguen como premios, distribuyan o vendan armas de fuego simuladas, armas blancas, arcos, ballestas, flechas u otros objetos punzantes, así como megáfonos que lleven incorporados sonidos que imiten a los servicios de emergencia. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la intervención y decomiso.

Por otro lado, Protección Civil del Ayuntamiento durante la Feria mantendrá presencia activa en el Centro y en el Real. Entre sus cometidos principales figura la operatividad de puntos cardioprotegidos y la distribución de pulseras de identificación mediante código QR dirigidas a menores y sectores vulnerables. Complementariamente, la ciudadanía puede acceder en tiempo real a la localización del mapa municipal de desfibriladores.

De igual modo, el Real Cuerpo de Bomberos mantendrá activo un dispositivo preventivo especial desde el viernes 14 hasta el domingo 23 de agosto.

ALTAS TEMPERATURAS

Por otro lado, en el bando se precisa que la Feria se celebrará dentro del periodo de activación del Protocolo Andaluz frente a las altas temperaturas. Así, se insta a la población a seguir las recomendaciones generales de protección frente a las altas temperaturas --como una hidratación constante, el uso de ropa ligera y la búsqueda de zonas climatizadas o de sombra--, extremando las precauciones y la atención con mayores y otros colectivos vulnerables.

Por otro lado, en el bando se incide en que para salvaguardar el derecho que tiene la ciudadanía a transitar por la ciudad sin tener que vivir situaciones molestas o perturbadoras se ruega el cumplimiento de las normas de conducta recogidas la ordenanza.

"La colaboración de la ciudadanía resulta esencial para asegurar el uso adecuado de los espacios públicos, promoviendo una convivencia basada en el respeto mutuo y la corresponsabilidad", se añade.

De igual modo, De la Torre hace un llamamiento a la responsabilidad individual para evitar la difusión de bulos que pueden provocar alarma y generar incluso graves problemas de seguridad y pide a la ciudadanía que cuando comparta información sea rigurosa y recurra a fuentes oficiales y/o medios de comunicación.

HORARIOS

En el bando de Feria 2026 y en relación con los horarios, niveles de ruidos, venta y consumo de bebidas alcohólicas y alimentos, tanto en la Feria del Centro como en el Recinto Ferial del Real se recuerda el debido cumplimiento de la normativa.

En particular, aluden a la prohibición de venta o dispensación de bebidas alcohólicas por parte de los establecimientos de hostelería o de esparcimiento, para su consumo fuera del establecimiento y de zonas anexas a los mismos debidamente autorizadas.

Así, la Feria en el centro histórico comenzará a las 12.00 y finalizará a las 18.00 horas en todas sus calles y plazas, cesando a esa misma hora la música, que sólo se permitirá en el interior de los establecimientos hosteleros con licencia y dentro de los niveles autorizados.

En relación a las casetas del Recinto Ferial, deben iniciar su apertura a partir de las 14.00 horas, finalizando su actividad diaria a las 06.00 horas salvo los festivos y vísperas de festivos, que podrán ampliar el horario hasta las 07.00 horas.

Las casetas de la zona de la juventud finalizarán su actividad diaria a las 07.00 horas. Por su parte, las casetas instaladas en la Feria del Centro finalizarán su actividad a las 18.00 horas del día 22 y las ubicadas en el Recinto Ferial a las 07.00 horas del día 23 de agosto.

DESPLAZAMIENTOS Y ACCESOS

Por otro lado, para los desplazamientos, tanto al centro como al Recinto Ferial, se recomienda el uso del transporte público. La EMT ampliará durante los días de la Feria los horarios y los servicios. Asimismo, recuerdan la línea F, que conectará el centro con el Real; las paradas de taxis, así como que los vehículos VTC tendrán habilitada una zona de subida y bajada de viajeros.

En cuanto al sistema de control de acceso al centro histórico funcionará en concordancia con el bando, con lo que no se podrá acceder al interior del centro histórico salvo casos de emergencias.

Una vez se establezca la normalidad en la zona y tras indicaciones de la Policía Local, el sistema funcionará de forma habitual dando acceso a los residentes y autorizados.

En cuanto al Paseo de Caballos en el Real, igualmente se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Feria y a las indicaciones de la Policía Local. Por su parte, sobre la Romería Urbana al Santuario de la Victoria se recuerda a los asistentes, que deben guardar una distancia de seguridad mínima con enganches y animales, entre otros.

Así, una vez concluida, los enganches y caballistas no podrán permanecer en el centro y calles aledañas, pudiendo dirigirse al Real. Sólo se podrá utilizar para montura, ganado caballar y para enganche, caballar o mular, quedando prohibida la utilización de asnos, ponis u otro tipo de animales.

Se exceptúa la monta de ponis por menores de edad para paseo y exhibición, y acompañados siempre por un adulto y disponiendo de autorización de sus padres o tutores. En aras del bienestar y protección de los équidos, se debe garantizar que los mismos se encuentren en buenas condiciones higiénico-sanitarias.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Por otro lado, el bando también incide en la limpieza y recogida de residuos. Así, además de las previsiones de la normativa municipal, se tendrán en cuenta singularidades como que el depósito de residuos domiciliarios en el centro se realizará en el horario habitual, siempre dentro de los contenedores.

Los establecimientos hosteleros, casetas y comercios efectuarán el depósito de residuos en bolsas cerradas dentro de los contenedores. En el Recinto Ferial del Real los residuos generados deberán disponerse, separados por fracciones, en bolsas cerradas y permanecerán en el interior de la caseta hasta el momento de la recogida que será en dos turnos diarios.

Los servicios de limpieza estarán trabajando en las calles del centro histórico las 24 horas del día, y a partir de las 19,00 horas comenzarán las operaciones de limpieza y baldeo, por lo que ha pedido "la máxima colaboración por parte de toda la ciudadanía y empresarios para una limpieza rápida y efectiva".