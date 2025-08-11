El bando de Feria de Málaga recuerda que el acceso a las casetas del Real es libre y gratuito

Operarios realizan tareas de montajes y arreglos en las casetas del Cortijo de Torres para la celebración de la Feria de Málaga - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, ha hecho público el bando para la Feria de Málaga, que tiene lugar del 16 al 23 de agosto y donde se recuerda, entre otros, que el acceso a las casetas del Real de la Feria será libre y gratuito.

En el bando de Feria 2025, De la Torre, que asegura que la ciudad "se convertirá en un lugar de encuentro dentro de un ambientes festivo y multicultural", hace un llamamiento a la responsabilidad individual para evitar la difusión de bulos, que "pueden provocar alarma y generar incluso graves problemas de seguridad".

Para ello, ha pedido a la ciudadanía que cuando comparta información "sea rigurosa y recurra a fuentes oficiales y/o medios de comunicación que contrastan sus informaciones con dichas fuentes".

También ruega para "salvaguardar el derecho que tiene la ciudadanía a transitar por la ciudad sin tener que vivir situaciones molestas o perturbadoras" el cumplimiento de las normas de conducta recogidas en la ordenanza.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, recuerdan que la Policía Local de Málaga podrá realizar las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen armas, artificios pirotécnicos o cualquier otro elemento susceptible de ser empleado para la agresión, procediéndose a su decomiso y denuncia.

Asimismo, se precisa que los agentes podrán proceder por razones de seguridad y convivencia ciudadana a intervenir cualquier tipo de envases y botellas de bebidas que se porten en las vías públicas donde se celebre la Feria cuando se presuma que puedan ser utilizadas para cometer algunas de las conductas prohibidas en la ordenanza. Igualmente, vigilarán la expedición de bebidas alcohólicas o combinados a granel en envases no autorizados.

También recuerdan que se prohíbe que las tómbolas, atracciones y vendedores ambulantes autorizados entreguen como premios, distribuyan o vendan armas de fuego simuladas, armas blancas, arcos, ballestas, flechas u otros objetos punzantes, así como megáfonos que lleven incorporados sonidos que imiten a los servicios de emergencia. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la intervención y decomiso.

Por otro lado, Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga desplegará durante la Feria tanto en el Real como en el Centro a la Agrupación de Voluntariado que de forma coordinada con la Policía Local velará por la seguridad.

Así, contará con puestos fijos tanto en el Real, en la zona de seguridad frente a la portada, como en la Feria del Centro, en la Plaza de la Marina. En estos puntos fijos además, de prestar la atención habitual se pueden solicitar pulseras con códigos QR destinadas a menores y a personas dependientes con problemas de orientación.

Protección Civil cuenta con equipos DEA desfibriladores, tanto en los dos puntos fijos citados como en los vehículos de Protección Civil, consiguiendo así una Feria cardioprotegida.

Para la Feria, en el centro de la ciudad, este año también se dispone de la señalética en las zonas donde se prevén altas concentraciones de personas y que informa de las vías de evacuación.

También en el bando se precisa que el Real Cuerpo de Bomberos tiene previstos los habituales retenes de seguridad, establecidos tanto en la Feria del Centro de la ciudad como en el Real, y en la noche de los fuegos artificiales; además se indica el dispositivo sanitario.

HORARIOS

Por otro lado, en relación con los horarios, niveles de ruidos, venta y consumo de bebidas alcohólicas y alimentos, tanto en la Feria del centro histórico como en el Recinto Ferial del Real, en el bando se recuerda el debido cumplimiento de la normativa.

En particular, aluden a la prohibición de venta o dispensación de bebidas alcohólicas por parte de los establecimientos de hostelería o de esparcimiento, para su consumo fuera del establecimiento y de zonas anexas a los mismos debidamente autorizadas.

Así, la Feria en el centro histórico comenzará a las 12.00 y finalizará a las 18.00 horas en todas sus calles y plazas, cesando a esa misma hora la música, que sólo se permitirá en el interior de los establecimientos hosteleros con licencia y dentro de los niveles autorizados.

En relación a las casetas del Recinto Ferial, deben iniciar su apertura a partir de las 14.00 horas, finalizando su actividad diaria a las 06.00 horas salvo los festivos y vísperas de festivos, que podrán ampliar el horario hasta las 07.00 horas.

Las casetas de la zona de la juventud finalizarán su actividad diaria a las 07.00 horas. En el bando se recuerda que el acceso a las casetas del recinto ferial de la zona familiar y de la juventud será libre y gratuito. Asimismo, los menores de 18 años no podrán acceder ni permanecer en las casetas de la zona comercial o de juventud que tenga una programación equiparable a discotecas o salas de fiestas.

Por su parte, las casetas instaladas en la Feria del Centro finalizarán su actividad a las 18.00 horas del día 23 y las ubicadas en el Recinto Ferial a las 07.00 horas del día 24 de agosto.

DESPLAZAMIENTOS Y ACCESOS

Por otro lado, para los desplazamientos, tanto al centro como al Recinto Ferial, se recomienda el uso del transporte público. La EMT ampliará durante los días de la Feria los horarios y los servicios. Asimismo, recuerdan la línea F, que conectará el centro con el Real; las paradas de taxis, así como que los vehículos VTC tendrán habilitada una zona de subida y bajada de viajeros.

En cuanto al sistema de control de acceso al centro histórico funcionará en concordancia con el bando, con lo que no se podrá acceder al interior del centro histórico salvo casos de emergencias.

Una vez se establezca la normalidad en la zona y tras indicaciones de la Policía Local, el sistema funcionará de forma habitual dando acceso a los residentes y autorizados.

En cuanto al Paseo de Caballos en el Real, igualmente se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Feria y a las indicaciones de la Policía Local. Por su parte, sobre la Romería Urbana al Santuario de la Victoria se recuerda a los asistentes, que deben guardar una distancia de seguridad mínima con enganches y animales, entre otros.

Así, una vez concluida, los enganches y caballistas no podrán permanecer en el centro y calles aledañas, pudiendo dirigirse al Real. Sólo se podrá utilizar para montura, ganado caballar y para enganche, caballar o mular, quedando prohibida la utilización de asnos, ponis u otro tipo de animales.

Se exceptúa la monta de ponis por menores de edad para paseo y exhibición, y acompañados siempre por un adulto y disponiendo de autorización de sus padres o tutores. En aras del bienestar y protección de los équidos, se debe garantizar que los mismos se encuentren en buenas condiciones higiénico-sanitarias.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Por otro lado, el bando también incide en la limpieza y recogida de residuos. Así, además de las previsiones de la normativa municipal, se tendrán en cuenta singularidades como que el depósito de residuos domiciliarios en el centro se realizará en el horario habitual, siempre dentro de los contenedores.

Los establecimientos hosteleros, casetas y comercios efectuarán el depósito de residuos en bolsas cerradas dentro de los contenedores. En el Recinto Ferial del Real los residuos generados deberán disponerse, separados por fracciones, en bolsas cerradas y permanecerán en el interior de la caseta hasta el momento de la recogida que será en dos turnos diarios.

Los servicios de limpieza estarán trabajando en las calles del centro histórico las 24 horas del día, y a partir de las 19.00 horas comenzarán las operaciones de limpieza y baldeo, por lo que ha pedido "la máxima colaboración por parte de toda la ciudadanía y empresarios para una limpieza rápida y efectiva".