La Beca Casa de Velázquez alcanza su tercera edición con el inicio de la residencia artística de Natalia Cardoso

Presentación de la tercera edición de la Beca Casa de Velázquez que concede el Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista malagueña Natalia Cardoso (Málaga, 1992) comienza este mes la beca de artes plásticas y visuales Casa de Velázquez que concede el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, dotada con 15.000 euros en concepto de beca y 8.000 euros más para la producción de una obra artística.

Según ha precisado el Consistorio malacitano en una nota, esta beca está impulsada conjuntamente por la Casa de Velázquez y el Ayuntamiento de Málaga y consiste en una residencia en el centro artístico durante un periodo de diez meses. La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto a la directora de la Casa de Velázquez, Nancy Berthier; y Federico Miró, becado en 2025, ha presentado a la artista ganadora de este año, que también ha estado presente.

Así, Cardoso inicia su residencia de diez meses en la institución cultural Casa de Velázquez, en Madrid para realizar su proyecto artístico. Esta acción va en la línea del programa municipal de Gobierno 2023-2027 que contempla el impulso de programas de residencias para artistas locales o residentes en Málaga y su provincia.

Esta tercera edición de esta beca es fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Casa de Velázquez mediante el cual la institución cultural proporciona alojamiento en la residencia al alumno becado y pondrá a su disposición un taller para desarrollar un proyecto artístico, participar en las exposiciones colectivas en las mismas condiciones que los artistas de l'Académie de France à Madrid y tener los mismos derechos, condiciones de trabajo y facilidades que el resto del alumnado. Igualmente, formará parte de la exposición de clausura del programa que tendrá lugar en París.

En la tercera convocatoria se han admitido un total de once proyectos que cumplían con los requisitos solicitados. El jurado ha estado presidido por la directora general de Cultura, Susana Martín Fernandez, e integrado por el comisario independiente y exdirector del CAAC de Sevilla, Juan Antonio Álvarez Reyes; el director de La Térmica, Antonio Javier López Carmona; y la directora y la directora artística de la Casa de Velázquez, Nancy Berthier y Claude Bussac, respectivamente. La ganadora de la primera edición de la beca fue la artista Paloma de la Cruz y en la segunda edición resultó ganador el proyecto artístico del malagueño Federico Miró.

En contexto, Natalia Cardoso es una artista malagueña graduada en Bellas Artes y actualmente es doctoranda en el mismo grado. Ha cursado dos másteres en la Universidad de Málaga en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística y Producción Artística Interdisciplinar y ha realizado el Grado Superior de Fotografía Artística de la Escuela de San Telmo.

En cuanto a los premios y becas que ha obtenido en su trayectoria, el año pasado fue seleccionada para el Premio de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, además de obtener la Ayuda XXXVI Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid; el XXVIII Premio de Pintura de la Fundación Mainel y ser ganadora de las Beca de Producción de la Fundación Nadine, entre otros reconocimientos.

Actualmente, su obra se expone en la exposición individual 'Hacer sitio', en la galería Ponce-Robles de Madrid. Otras muestras sobre su trabajo son 'Orden abierto', con Antonio R. Montesinos en la galería Isabel Hurley, en Málaga (2023); 'Contingencias de lo tangible', en La Coracha (2022); y 'Un huir sin término', en la Sala de la Facultad de Bellas Artes (2022). En cuanto a su participación en exposiciones colectivas, destaca 'Una flor es una flecha es un flexo un flan es una flor', en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid (2026); 'Tablao. Escenario de formas en el arte contemporáneo andaluz', en el CAAC, en Sevilla (2024); o 'Tomar posición, tomar posesión' en el Mupam (2024), entre otras muestras.

Por último, su trabajo forma parte de las colecciones del Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación Mainel de Valencia. Por último, ha participado en numerosos congresos y seminarios y cuenta con publicaciones en revistas especialidades y catálogos artísticos.