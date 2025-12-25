Benahavís (Málaga) acoge en febrero la tercera cita de Womandays, jornadas para empresarias y emprendedoras

Benahavís acogerá el 4 y el 18 de febrero la tercera cita de Womandays, jornadas de formación y networking para mujeres empresarias y emprendedoras - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga, Amupema, celebran en Benahavís la tercera cita de Womandays, jornadas de formación y 'networking' para apoyar el emprendimiento femenino y ofrecer a las mujeres empresarias y emprendedoras malagueñas herramientas para potenciar sus competencias y su desarrollo profesional.

Tras su paso por Ronda en octubre y por Vélez-Málaga en noviembre, Womandays llegará a Benahavís los días 4 y 18 de febrero. Las inscripciones gratuitas ya están abiertas y se pueden formalizar a través del correo electrónico proyectosamupema@gmail.com Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de solicitud.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, que ha explicado que la actividad está abierta a emprendedoras que han iniciado o desean iniciar su propio negocio, profesionales interesadas en mejorar sus competencias en comunicación, gestión y negociación, y empresarias que buscan perfeccionar sus habilidades y compartir experiencias con otras líderes.

En Womandays tendrán la oportunidad de crear redes y contactos y formarse en estrategias de crecimiento y posicionamiento, ventas, presencia digital, gestión eficiente, productividad, administración y financiación, entre otras materias.

JORNADAS EN BENAHAVÍS

Las jornadas Womandays se celebrarán los miércoles 4 y 18 de febrero en la Casa de la Cultura de Benahavís en horario de 10.00 a 14.00 horas. Cada día comenzará con un desayuno de 'networking' y, a continuación, se celebrarán dos talleres.

El día 4, el primer taller será impartido por Raquel Ortega, de Wiro Studio, que ofrecerá a las participantes técnicas de marketing y estrategias de crecimiento y posicionamiento de sus negocios.

El segundo taller girará en torno a las ventas y la presencia digital, y Victoria Valcárcel, de la Agencia de Marketing y Academia Online Victoria Valcárcel, repasará métodos prácticos para incrementar las ventas, cerrar negocios con éxito y fortalecer la marca y la presencia en redes sociales.

El día 18, Carolina Friede, de 'Tu asistente virtual estratégica', ofrecerá una charla sobre gestión eficiente y productividad en la que expondrá herramientas y buenas prácticas para organizar proyectos y mejorar la eficiencia diaria.

El segundo taller, sobre administración y financiación, lo impartirá Lidia Planas, de Planas Consulting, quién enseñará a las participantes a fortalecer la gestión administrativa de sus empresas y a acceder a financiación pública y privada.