Benalauría (Málaga) celebrará del 6 al 8 de diciembre su XXVI Feria de Artesanía y Gastronomía

La vicepresidenta diputada de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, junto al concejal de Festejos de Benalauría, Alejandro Guerrero - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Benalauría, en la comarca de la Serranía de Ronda, celebrará del 6 al 8 de diciembre su XXVI Feria de Artesanía y Gastronomía, fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta diputada de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, junto al concejal de Festejos de Benalauría, Alejandro Guerrero, durante la presentación del programa de actividades de esta feria que celebró su primera edición en 1999 y que está apostando en los últimos años por la promoción de un producto o temática en particular en cada edición. Este año, la fiesta girará en torno al vino, con catas y charlas enológicas.

El sábado 6 de diciembre a las 11.00 horas se abrirá al público el mercado, donde los visitantes podrán encontrar una amplia muestra de la producción artesanal de la comarca de la Serranía de Ronda: madera y mueble, cerámica, corcho, esparto, mimbre, cuero, lana, pintura... También habrá productos gastronómicos locales, muchos de ellos con la marca Sabor a Málaga.

El programa de actividades también incluirá actuaciones musicales, talleres infantiles, una iniciativa en la que los asistentes compartirán dulces y postres caseros, y una demostración de cocina a cargo de Pelayo Ruiz, chef, profesor de Hostelería y Turismo en el IES La Rosaleda y creador de contenido gastronómico. Por su parte, las actividades relacionadas con el mundo del vino serán impartidas por la bodega '28 metros cuadrados' de Benalauría.