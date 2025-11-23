Benalmádena incorpora un camión autobomba nodriza para mejorar el abastecimiento de agua en incendios

Benalmádena incorpora un camión autombomba nodriza para mejorar el abastecimiento de agua en incendios - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El servicio de Bomberos de la ciudad malagueña de Benalmádena ha incorporado un nuevo camión autobomba nodriza destinado a reforzar el abastecimiento de agua en intervenciones de incendio, una dotación de la que hasta ahora carecía el municipio.

La inversión, que asciende a 236.000 euros, ha permitido adquirir un vehículo equipado con avanzados sistemas electrónicos de impulsión de agua, así como iluminación especial de seguridad perimetral, lo que incrementa la eficacia y seguridad en las actuaciones.

Según detallan desde el Consistorio, hasta la llegada de esta unidad, cuando los bomberos necesitaban un mayor suministro de agua debían solicitar el apoyo de los servicios operativos municipales. Con esta nueva dotación se agilizan las intervenciones y se mejora la capacidad de respuesta ante emergencias.

La adquisición del camión autobomba nodriza se enmarca dentro de un plan de renovación y modernización del parque móvil, al que próximamente se sumarán tres nuevos camiones actualmente en fabricación, con una inversión adicional de 1.150.000 euros.

El nuevo vehículo lleva el nombre del cabo Pedro Serrano, compañero del cuerpo fallecido en acto de servicio en 2016 tras 14 años de dedicación a Benalmádena. Su nombre figura en ambas puertas del vehículo como homenaje permanente.

El jefe del servicio de Bomberos de Benalmádena, David Bañasco, ha señalado que "cada vez que los compañeros trabajen con este vehículo, sentirán que Pedro les acompaña en cada intervención, recordando su entrega y compromiso con la ciudadanía".

En el acto de presentación han estado presentes la madre y el hermano del homenajeado, quienes han agradecido al cuerpo de Bomberos y al Ayuntamiento este reconocimiento.