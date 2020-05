Benalmádena (Málaga) pide a la Junta que todas las playas abran a la vez para evitar "competición entre municipios"

Navas pide que se pueda trasladar a municipios costeros a policías locales del interior para reforzar seguridad donde hay más población

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benalmádena (Málaga), Víctor Navas, ha pedido a la Junta que la apertura de las playas de la comunidad autónoma, que el Gobierno andaluz ha planteado para el 25 de mayo --dentro de la fase dos del plan de desescalada-- sea "uniforme y armonizada" de manera que todas abran en el mismo momento "para evitar que haya competición" entre municipios.

Así lo ha trasladado en la reunión telemática que ha tenido lugar este viernes entre el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y alcaldes y alcaldesas de municipios del litoral.

Una reunión que, según Navas, "ya venía haciendo falta" y en la que se les ha informado de la creación de unas normas y un protocolo común para la apertura al baño de las playas a partir del 25 de mayo así como de una partida de ayudas a los ayuntamientos para comprar material al servicio de limpieza o de seguridad en las playas, "aunque no se ha cuantificado".

Navas ha incidido a Europa Press en la importancia de la reapertura "uniforme y armonizada" de manera que "no haya competición de ayuntamientos sino que todos tengamos clara una fecha y si alguien no las tiene preparadas, nos esperamos pero la imagen que debemos dar es que sean todos los municipios juntos".

También ha trasladado la importancia de formar a los trabajadores del sector de la hostelería sobre cómo seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la pandemia del COVID-19. A juicio del alcalde de Benalmádena, "sería un mensaje muy positivo de cara al turistas y a los visitantes".

Igualmente, ha considerado que sería "estupendo de cara a la fortaleza de nuestra industria" que al personal del sector se les realicen test PCR para detectar el virus "y saber si están contagiados o no y si lo han pasado o no".

Navas ha pedido a Bendodo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se haga cargo del análisis y control sanitario de las playas. "Los ayuntamientos no tenemos capacidad para ello y no puede ser que estas competencias, que no son nuestras, las hagamos nosotros", ha explicado.

POLICÍAS LOCALES DEL INTERIOR PARA REFORZAR EL LITORAL

El regidor del municipio malagueño ha planteado, asimismo, que dentro de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, que muchos agentes de municipios del interior donde en verano no hay tantos aumentos poblacionales como ocurre en Benalmádena, "se les traslade a municipios costeros y eso vaya a cargo de la Junta de Andalucía".

Con esto, ha dicho, se podrían aumentar los medios "para la contención del virus y la seguridad, teniendo en cuenta la importancia de evitar los contagios".

Víctor Navas, que ha admitido que "esperaba más de la reunión porque hemos hablado de normas o recomendaciones y de una partida de ayudas que no está cuantificada", ha solicitado a la Junta de Andalucía que ingrese a los ayuntamientos el dinero de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) "y si es posible aumenten un 25 por ciento". "Es necesario porque los ayuntamientos cada vez tenemos menos ingresos y más gastos", ha finalizado.