La Junta reprocha a Montero que "critique a Andalucía por incluir el fondo Covid en cuentas y acepte que lo hagan otras"

Dice que la ministra está "intentando soplar y sorber al mismo tiempo"

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha señalado este jueves que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, "lo que está intentando hacer" es algo "imposible" como es "es soplar y sorber al mismo tiempo", asegurando que "no puede criticar a Andalucía por incluir un fondo COVID en las cuentas de 2022 y aceptar que lo hagan otras comunidades; eso no puede ser".

Así lo ha señalado Bendodo tras ser cuestionado por el aviso de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, sobre que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 aprobado este pasado miércoles en Consejo de Gobierno "infla las previsiones de ingresos" con unos "1.000 millones de euros" derivado de "un supuesto fondo COVID que no existe en el proyecto de Presupuestos" Generales del Estado (PGE) del año próximo".

Bendodo, que ha presentado, junto con los consejeros de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y de Educación y Deporte, Javier Imbroda, los presupuestos andaluces destinados a la provincia de Málaga; ha reconocido que "nos causó sorpresa" este pasado miércoles que "surgiera ya un tercer portavoz del PSOE en Andalucía" para "hablar del presupuesto".

"No bastaba ya con el señor Espadas que tuvo que salir también el señor Gómez de Celis y ahora la ministra Montero también hace referencia al presupuesto", ha dicho, añadiendo que "el guirigay que hay ahí dentro es chico, como se suele decir".

No obstante, ha continuado, "lo que es imposible, yo creo que lo pueden probar, es soplar y sorber al mismo tiempo", ha incidido Bendodo, asegurando que la ministra Montero es "lo que está intentando hacer". "No puede criticar a Andalucía por incluir un fondo COVID en las cuentas de 2022 y aceptar que lo hagan otras comunidades; eso no puede ser".

"Aceptar --ha continuado-- que lo hagan otras comunidades y criticar que lo haga Andalucía; o aplaudir, incluso, que otras comunidades tengan desde hace años una partida por infrafinanciación de 1.300 millones de euros y decir que lo ve bien". "Andalucía no, con ese dinero Andalucía podría seguir reforzando la sanidad y la educación", ha incidido.

Bendodo ha explicado por qué Andalucía ha incluido esta partida, "exactamente de 942 millones de euros" para hacer frente a los gastos COVID de 2022, aclarando que, en primer lugar, es "porque el coronavirus no ha terminado. Ojalá hubiera terminado y, por tanto, hay que seguir haciendo inversión y gasto COVID", aludiendo a hospitales, colegios, personal de refuerzo, entre otros.

En segundo lugar, ha continuado, "la Agencia Independiente Fiscal estima que alrededor de un 40 por ciento del gasto extraordinario de servicios públicos causados por el COVID se va a convertir en estructural".

"El fondo transferido por el Estado en 2021 fue 2.757 millones de euros ¿Qué pasará si el Ministerio de Hacienda se niega a votar un nuevo fondo COVID para 2022 o en su defecto un mecanismo transitorio de compensación? Pues que desde Andalucía tendríamos que cubrir esos 942 millones de euros con déficit", ha dicho, añadiendo que Montero "sabe bien de esto".

Bendodo ha insistido, por tanto, en que esto es "un buen ejemplo" de "soplar y sorber". "Habla de que ponemos partidas en los presupuestos que son de dudosa viabilidad sus ingresos... ¿Cuántos años estuvo metiendo el socialismo a razón de 120 millones de euros cada año en el presupuesto la deuda histórica que tenía el Gobierno central con Andalucía, cuántos años? Ella era la consejera de Hacienda", ha concluido.