Bendodo, sobre competencias de violencia machista en Andalucía: "Que Gobierno hable de irresponsabilidad es paradójico"

1109311.1.260.149.20260806133855 El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, comparece ante los medios para tratar asuntos de actualidad en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado que el hecho de que el Gobierno "hable de irresponsabilidad" en relación con que las competencias de violencia machista en Andalucía estén en la consejería que gestiona Vox "es cuanto menos paradójico".

Así lo ha expresado Bendodo, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al ser cuestionado por los periodistas por estas competencias; punto en el que ha recordado que ya no es miembro del Gobierno andaluz.

Según el dirigente 'popular', es una cuestión que "está dentro de la Consejería de Justicia, que en el reparto de tareas de gobierno corresponde al vicepresidente de Vox". "Por lo tanto, no tengo nada más que decir sobre esa cuestión", ha dicho.

"Que el Gobierno de España hable de irresponsabilidad es cuanto menos paradójico, en esto y en muchísimas cuestiones", ha manifestado Bendodo.