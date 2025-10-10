Bendodo cree "merecidísimo" el Nobel de la Paz para Machado y dice a Sánchez: "Ánimo Pedro, por no haberlo conseguido"

Añade que "al gobierno populista de extrema izquierda se le ha acabado el chollo de hacer política con conflicto Israel y Hamas"

MÁLAGA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha felicitado en nombre de la formación a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, que considera "merecidísimo", y ha dicho irónicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el que "algunos pensaba que podía tener opción": "Ánimo Pedro, por no haberlo conseguido, veremos el año que viene".

En declaraciones en Málaga, con motivo del acto del PP provincial por el Día de la Hispanidad, en el que han desplegado una gran bandera de España de 50 metros, Bendodo ha asegurado que el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado "es un reconocimiento" y "un mensaje de defensa de la lucha por la libertad, de apoyo a la lucha de un pueblo venezolano que lo que aspira es simple y llanamente a vivir en democracia".

Ha ironizado con que en Ferraz y en Moncloa "estaban pendientes de la televisión y habían conectado con Oslo porque ellos pensaban que Pedro Sánchez podía ser el premio Nobel de la Paz, alguno pensó y él mismo pensó que había alguna opción. Evidentemente el Premio Nobel de la Paz se le ha dado a una persona que lucha por la libertad y por la democracia. Por tanto, a Pedro Sánchez solo nos queda decirle ánimo Pedro, por no haberlo conseguido y ya vemos el año que viene".

Así, ha dicho que "lo que se ha hecho es justicia, es lo que había que hacer", aunque ha considerado que "no vemos muy contentos ni a Pedro Sánchez, pero sobre todo nos vemos muy contentos a Zapatero con el reconocimiento como premio Nobel de la Paz a María Corina Machado". "Si el socio de Zapatero era Maduro ¿cómo va a estar contento y el socialismo español con el premio Nobel a María Corina Machado?", se ha cuestionado.

Al respecto, ha dicho que tanto el Premio Nobel como el acuerdo de paz en Gaza entre Hamás e Israél son dos noticias que "al Gobierno no le han sentado bien. Esa es la verdad, pese a quien pese y duela a quien duela", punto en el que ha considerado que todos los países han celebrado este acuerdo "algunos con más intensidad que otros" y que no ha notado "mucha alegría en el Gobierno de España por haberse llegado a este acuerdo".

"Parece que a este gobierno populista de extrema izquierda se le ha acabado el chollo de hacer política con el conflicto entre Israel y Hamas y no lo están celebrando con sinceridad", ha aseverado el dirigente 'popular', quien ha incidido en que "lo han celebrado con la boca pequeña, porque se les acabó el rollo ya este de abanderar lo que no sabían que abanderaban".

"Lo dije en su momento, a Sánchez Palestina, Gaza, los palestinos les da igual. A Sánchez solo le importa Sánchez y cree que del tema del conflicto Israel y Hamas podría haber sacado rédito electoral", ha incidido. "No los vemos muy contentos ni la diplomacia de nuestro país, ni al propio presidente del Gobierno, ni a Zapatero, ni mucho menos, con este acuerdo necesario y que es una gran noticia", ha concluido.