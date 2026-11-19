El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo. (Foto de archivo). - PP

RONDA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP al Congreso por Málaga y vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del partido, Elías Bendodo, ha defendido este jueves que España merece, con las elecciones generales del 29 de noviembre, el "cambio" que se produjo en Andalucía hace más de siete años y que en este momento es "urgente".

En declaraciones a los medios de comunicación en Ronda (Málaga), Bendodo ha recordado que hace casi ocho años, Andalucía "le dio una oportunidad al cambio" porque los andaluces no "aguantaban tanto robo del gobierno socialista" y hablaron "alto y claro" en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018.

"Y hoy pasa exactamente lo mismo pero a nivel nacional; los españoles están hartos de tanto robo de este gobierno y de tanta corrupción", ha dicho Bendodo.

Ha apelado al "compromiso de los españoles para que, piensen lo que piensen ideológicamente o voten lo que hayan votado antes, ahora es urgente el cambio".

"Igual que se le dio una oportunidad a Andalucía para cambiar y ahora lidera parámetros en los que antes éramos los últimos, a España, en su conjunto, hay que darle también una oportunidad para cambiar, y cambiar significa que los servicios públicos vuelvan a funcionar, que se construya vivienda, que los trenes lleguen a su hora, que la línea férrea entre Andalucía y Madrid no esté cortada, y que no tengamos accidentes que nos cuesten 115 muertos", ha añadido el dirigente popular.

Bendodo ha manifestado que esa es la realidad y "lo que supone el cambio" que el PP quiere para España.