Bendodo defiende que el PP "ha puesto fin al abandono" del PSOE con la Axarquía

ALGARROBO (MÁLAGA), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado este viernes "el enorme potencial" de la Axarquía, donde "en estos tres años hemos conseguido cambiar la tendencia; hemos puesto fin al abandono que impuso el PSOE".

Así lo ha expuesto durante la inauguración del congreso local del PP de Algarrobo, donde Natacha Rivas ha revalidado su presidencia, subrayando que la comarca "ha pasado de estar olvidada por los anteriores gobiernos socialistas a ser una prioridad para el nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno".

De este modo, Bendodo ha reivindicado "la apuesta sin precedente de esta nueva Junta de Andalucía para actuar y crear infraestructuras en materia de agua", abundando en que "no estamos de brazos cruzados esperando que llueva, como hacían otros; estamos trabajando para garantizar que, a pesar de sufrir el año hídrico más seco en 80 años, no nos quedemos sin agua".

El dirigente 'popular' ha recordado entonces que "hemos actuado para aumentar la capacidad de los vasos y túneles de las presas de derivación de La Viñuela para aprovechar al máximo el agua de lluvia y estamos trabajando en la finalización de los pozos del río Chíllar", al tiempo que ha señalado que "se está preparando la documentación del proyecto de mejora del terciario de la EDAR de Algarrobo, cuya licitación es inminente y cuenta con una inversión de 700.000 euros", ha especificado.

Bendodo ha resaltado igualmente que "la Junta sigue trabajando en el gran eje para trasvasar agua desde la Costa occidental a la Axarquía, así como en otras medidas y permisos con los que esperamos poder hacer frente a esta situación de sequía", incidiendo en que "todos esperamos que llueva estos días pero eso no hará que paremos; eso lo hacían otros, nosotros seguiremos igual de comprometidos".

En este punto, ha reclamado al Gobierno que se comprometa al mismo nivel que la Junta, reprochándole que "no haya puesto todavía ninguna medida encima de la mesa". Así, se ha cuestionado "¿por qué no se destinan fondos europeos a sufragar infraestructuras y adoptar medidas en materia de agua en una comunidad especialmente afectada como Andalucía? o ¿por qué no se bonifica el agua desalada, como ya se hizo en Canarias en 2020, dotando esa medida de 8,5 millones de euros?". "Nuestros regantes y agricultores merecen el mismo trato porque la situación es preocupante", ha apostillado al respecto.

Bendodo, que ha insistido en que "la ejecución de obras hidráulicas que tiene pendiente el Gobierno de Sánchez no pueden esperar ni un día más", ha apuntado que "así lo reclamaremos en la Conferencia de Presidentes, igual que exigiremos medidas para el sector del campo y de la pesca, ambos aquejados por la subida de los combustibles".

Entre estas medidas, el líder de los 'populares' malagueños ha señalado la doble tarifa eléctrica para los agricultores, "que ya adoptó Rajoy en 2018 y Sánchez sólo tendría que poner en marcha para bajar los costes de producción", ha explicado.

Con todo ello, ha insistido en que "somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero estamos en el camino de poner soluciones y lo lograremos desde un partido unido, fuerte y estable; permaneciendo centrados en lo importante, que es seguir mejorando la calidad de vida de los malagueños y de los vecinos de la Axarquía".

Ya para ello, ha añadido, "necesitamos un PP en la Axarquía movilizado, comprometido y reivindicativo", alegando que "consolidar el Gobierno andaluz para seguir mejorando nuestra tierra y nuestros municipios dependerá sólo de nuestro trabajo y esfuerzo".

Esta tarde, el PP de Algarrobo ha revalidado la presidencia de Natacha Rivas al frente de la formación local en el marco de su Congreso local, celebrado en la Casa de la Juventud bajo el lema 'Todos somos PP'.