Bendodo denuncia que la política de Sánchez con Málaga: "No hace vivienda y bloquea más 25.000 por el colapso eléctrico"

Bendodo denuncia que la política de Sánchez con Málaga es la del “perro del hortelano”: “No hace vivienda y bloquea más de 25.000 en la provincia por el colapso eléctrico existente” - PP MÁLAGA

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este sábado y el abandono inversor del Gobierno con Málaga y ha afirmado que la política de Sánchez con esta provincia es la del "perro del hortelano". Así, ha alegado que Pedro Sánchez "ni hace vivienda ni deja que se hagan por la falta de capacidad eléctrica existente", en referencia a un déficit que mantiene bloqueada la construcción o entrega de más de 25.000 inmuebles actualmente.

Así lo ha expuesto junto al secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, durante una reunión del Comité de Campaña de la formación provincial, donde ha destacado que el próximo 29 de noviembre "no hay atajos" para echar a este Gobierno "corrupto y mentiroso". "Los españoles y los malagueños quieren el cambio y, por eso, frente a la polarización y la crispación que ha promovido Sánchez, vamos a aportar ilusión y optimismo para ganar un futuro de esperanza", ha explicado.

El vicesecretario nacional ha subrayado que "es hora de hacer aquí lo que hacen los ayuntamientos, la Diputación y la Junta" y ha calificado como urgente la necesidad de devolver la decencia democrática a nuestro país y de arrinconar la crispación y la división entre españoles que ha alentado Sánchez.

Bendodo ha señalado que el PSOE ideó una campaña electoral "en base al lío de la vivienda y del desahucio de Maricarmen, pero con la dimisión de la portavoz socialista se les ha caído todo el discurso. Convocaron elecciones por la vivienda y la vivienda le va dar la puntilla al Gobierno de Sánchez", ha apostillado.

Y ante esta situación, ha añadido, "los socialistas recurren a los clásicos, como las pensiones". Al respecto, ha trasladado un mensaje de compromiso y tranquilidad y ha garantizado que un Gobierno del Partido Popular revalorizará las pensiones cada año según el IPC. "Lo contrario son bulos", ha aseverado.

El dirigente 'popular' también ha señalado "la hipocresía del PSOE" y ha reclamado explicaciones al presidente del Gobierno sobre las informaciones relativas "a la cloaca socialista, que intentó contratar a sicarios para eliminar a la jueza que investigaba la causa contra el hermano del presidente del Gobierno", ha afirmado, aludiendo a presuntas actuaciones que requieren verificación independiente. Además, ha preguntado quién dio la supuesta orden y "cuándo se va a querellar el PSOE contra la fontanera Leire Díez".

En este punto, ha destacado las propuestas de Alberto Núñez Feijóo, entre ellas el plan para que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros no paguen IVA, la rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas, el IVA al 0% para los productos básicos y un plan para construir un millón de viviendas, además de rebajas fiscales para quien compre, alquile o arriende un inmueble y la expulsión de los okupas en un plazo de 24 ó 48 horas. "Vamos a solucionar los problemas que Sánchez ha generado a los españoles y a los malagueños", ha insistido.

Además, ha reprochado al Gobierno socialista que "no haya impulsado ni un solo proyecto en Málaga en ocho años; es más, han destruido algunos que el PP dejó avanzados, como el acceso norte al aeropuerto".

En materia de movilidad, ha denunciado que lo único que ha aportado el ministro Puente para atajar el problema de los atascos y de la saturación de los trenes en Málaga son insultos", criticando igualmente que no haya ejecutado ni una sola infraestructura para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua de la provincia y que no plantee soluciones ante el colapso de la red eléctrica hasta 2030.

De cara al 29N, Bendodo ha pedido a los populares malagueños que intensifiquen su presencia en toda la provincia. "Os pido que os multipliquéis para trasladar ese mensaje de optimismo, de ilusión y de esperanza en el futuro a partir del 29 de noviembre", ha reclamado, recalcando que "es hora de dejar atrás el muro de crispación que ha levantado Sánchez", ha concluido.